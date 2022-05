Trouble – Simple Mind Condition (Re-Release)

Artist: Trouble

Herkunft: Chicago, USA

Album: Simple Mind Condition

Genre: Doom Metal, Psychedelic Doom Metal

Spiellänge: 45:44 Minuten, 122:46 Minuten (inkl. Bonus)

Release: 16.03.2007 (Original), 20.05.2022 Re-Release

Label: Hammerheart Records

Link: https://www.facebook.com/TroubleMetal

Bandmitglieder:

Gesang – Eric Wagner (RIP)

Gitarre – Rick Wartell

Gitarre – Bruce Franklin

Bass – Chuck Robinson

Schlagzeug, Piano – Jeff Olson

Tracklist:

CD1 – (Simple Mind Condition)

Goin’ Home Mindbender Seven Pictures Of Life After The Rain Trouble Maker Arthur Brown’s Whiskey Bar Simple Mind Condition Ride The Sky If I Only Had A Reason The Beginning Of Sorrows

CD2 – (Live In Stockholm)

R.I.P. Come Touch the Sky At the End of my Daze Plastic Green Head Fear Memory’s Garden The Misery Shows (Act II) Psalm 9 Run to the Light All is Forgiven Psychotic Reaction The Skull Revelation (Life or Death) The Tempter

Und noch ein Re-Release! Dieses Mal ist es das Album Simple Mind Condition von Trouble, welche am 20.05.2022 bei Hammerheart Records eine Wiederveröffentlichung als Doppel CD erfährt. Nein, keine Angst, man hat das Album nicht auf zwei CDs gesplittet, man hat eine Bonus-Live-CD (Live in Stockholm) aus dem Jahre 2003 dazu gespendet.

Was soll man eigentlich großartig zu Trouble sagen? Die Band um die großartige Doom-Ikone und Sänger Eric Wagner, der im letzten Jahr an Corona verstarb, galt zu Beginn lange als der „legitime Nachfolger“ einer Band wie Black Sabbath. Dies nicht zu Unrecht, dieser Vergleich kostete Trouble wahrscheinlich auch den Durchbruch. Sei es drum, Trouble schafften diesen Durchbruch leider nie so richtig und ich durfte die Band vor ein paar Jahren im Keller einer Location in Koblenz erleben. Mit Eric Wagner, der auch Solo und mit seiner späteren Band The Skull Erfolge feiern konnte, durfte ich ein Interview (hier geht es zum Interview) machen und ihn zudem live beim Desertfest in Berlin 2019 erleben und einen Drink nehmen. Ja, diesen kleinen Shots gegenüber war er nicht abgeneigt, nicht nur in Arthur Brown’s Whiskey Bar (für mich einer der stärksten Songs auf diesem Album).

Nun aber zurück zu Simple Mind Condition. Bei Trouble herrschte damals doch Manic Frustation, so hieß jedenfalls der Titel des fünften Albums der Band von 1992, dem 1995 noch mit Plastic Green Head. Das sechste Album der Band folgte. Eric Wagner verließ die Band und wurde durch Kyle Thomas von 1997 bis 2000 ersetzt, bis jener Eric Wagner wieder zurückkam. Es sollte jedoch noch einige Jahre dauern, bis es 2007 dann mit Simple Mind Condition zum „Debüt“ nach dieser Wiedervereinigung kam. Wobei dies auch nicht so ganz richtig ist, da Trouble ja offiziell nie ad acta gelegt wurde in dieser Zeit. Ein Jahr später verließ Eric Wagner die Band dann jedoch final.

Die massiven doom-geschwängerten Songs der ersten Alben waren für die Fans nicht mehr zu erwarten, da hatten sich Trouble bereits lange von entfernt und reiner Doom Metal war bei Trouble längst passé. Schwermut, den Trouble bereits in den Neunziger etwas schneller und rockiger auf ihren Alben serviert haben, wurde jedoch auch auf diesem Album erneut melodisch serviert. An Eric Wagners Wahnsinnsstimme erkennt man vom ersten Song an, dass es Trouble auf diesem Album sind.