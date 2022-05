Three Days Grace: haben neues Album „Explosions“ via RCA Records veröffentlicht

Die kanadische Multi-Platin-Band Three Days Grace hat am vergangenen Freitag ihr neues und mittlerweile siebtes Studioalbum mit dem Titel Explosions über RCA Records veröffentlicht. Auf dem Longplayer balanciert das sowohl von iHeart Radio als auch von Billboard mit Auszeichnungen geehrte Quartett aus Ontario Momente extremer Emotionen auf einer Achse aus hämmernden Hardrock-Hymnen und nachdenklichen Balladen. Die bisherige Karriere der Band – bestehend aus Matt Walst (Gesang), Barry Stock (Leadgitarre), Brad Walst (Bass) und Neil Sanderson (Schlagzeug, Percussion, Keyboards, Programming) – bescherte ihnen Milliarden von Streams, Millionen verkaufter Alben und ausverkaufte Arenen auf mehreren Kontinenten. Von ihrem außergewöhnlich großen Erfolg zeugen auch ihre bislang 17 Nummer-1-Hits der Mediabase Active Rock Charts und 16 Nummer-1-Singles in den „Billboard Mainstream Rock Songs Charts“. Mit Explosions [RCA Records], das ab sofort auf allen gängigen Formaten erhältlich ist, erklimmt die Band jedoch noch einmal eine gänzlich andere Stratosphäre.



Im Rahmen einer besonderen Fan-Aktion anlässlich ihrer aktuellen Single Lifetime launchte die Band in dieser Woche ihre Lifetime-Memories Seite. Hier können Fans ihre liebsten und teuersten Erinnerungen hochladen und sich damit auf ganz persönliche Weise zu den Themen der Single einbringen – wie etwa Verlust, aber auch den Willen weiterzumachen, nachdem man einen Verlust erlitten hat. Mit den eingereichten Beiträgen wird die Band entsprechend ihren Spotify-Canvas zu dem Song Lifetime gestalten. Darüber hinaus haben Three Days Grace einen Explosions-‚ Listening Party-Room eröffnet, in dem sich die Band mit ihren Fans zu Listening-Sessions treffen, gemeinsam das neue Album anhören und sich mit ihnen über die neuen Songs austauschen wird. Das genaue Timing wird noch bekanntgegeben – weitere Details gibt es hier.



Das Video zur Single Lifetime wurde in der Stadt Mayfield gedreht, die durch einen Tornado der Stufe 4 verwüstet wurde, der am 10. Dezember 2021 in West-Kentucky wütete. Die Dreharbeiten führten Three Days Grace gewissermaßen nach Hause, denn Gitarrist Barry Stock lebt in dieser Gegend. Nicht zuletzt deshalb, aber auch, um den Fokus der Menschen auf diese Katastrophe zu lenken und Spenden für die Aufräum- und Wiederaufbauarbeiten zu sammeln, war es den Bandmitgliedern ein großes Bedürfnis, das Video für den Song hier zu drehen. Darüber hinaus haben sich Three Days Grace mit PLUS1 zusammengetan, so dass 1 Dollar von jeder verkauften Eintrittskarte zu ihrer US Tour zur Unterstützung des Wiederaufbaus in Mayfield verwendet wird. Der Erlös kommt dem Mayfield Tornado Relief Fund und dem Mayfield Independent School District zugute. Das Video zu Lifetime entstand wie auch schon So Called Life unter der Regie von Jon Vulpine.

