Bring Me The Horizon: brandneuer Track + Video

Bring Me The Horizon haben einen mega neuen Track rausgebracht: Ludens wurde für den Soundtrack zum dem meisterwarteten PS4 Spiels des Jahres ausgewählt: Death Stranding: Timefall.

Infos:

Original Soundtrack: Death Stranding: Timefall

RCA Records veröffentlicht in Zusammenarbeit mit Sony Interactive Entertainment das Album Timefall – der Longplayer enthält brandneue Songs, die vom mit Hochspannung erwarteten PlayStation®4-Videospiel Death Stranding inspiriert wurden. Mit dabei sind u.a. Major Lazer x Khalid, Chvrches, Bring Me The Horizon, Au/Ra x Alan Walker, The Neighbourhood, Flora Cash, Missio und The S.L.P. Als erster Vorab-Song liegt ab sofort der Track Death Stranding der schottischen Electropop-Band Chvrches vor.

„Wir haben uns sehr über die Gelegenheit gefreut, mit Kojima zusammenzuarbeiten, da wir schon lange Fans seiner Arbeit sind“, schwärmen Chvrches. „Er war schon immer ein Visionär in der Spielewelt und es war uns eine Ehre, an dem Projekt beteiligt zu sein. Das Konzept von Death Stranding ist so einzigartig und wir hatten wirklich das Gefühl, dass es die Spieler dazu ermutigt, sich um die Welt zu kümmern, die sie erschaffen –im Spiel und auch darüber hinaus. Wir haben diesen Song speziell für Death Stranding geschrieben und dabei über die Themen des Spiels nachgedacht und darüber, was es den Leuten zu sagen versucht.“

Deathstranding: Timefall (Original Music from the World of Death Stranding)

Tracklisting:

1. Trigger – Major Lazer & Khalid

2. Ghost – Au/Ra & Alan Walker

3. Death Stranding – Chvrches

4. Yellow Box- The Neighbourhood

5. Meanwhile…In Genova – The S.L.P.

6. Ludens – Bring Me The Horizon

7. Born In The Slumber – Flora Cash

8. Sing To Me – Missio

Über Death Stranding:

Der legendäre Spieleentwickler Hideo Kojima bietet ein völlig neues Spielerlebnis für das PlayStation®4-System, das sich einer Genre-Zuordnung konsequent verweigert. Sam Bridges muss sich in einer Welt behauptet, die durch Death Stranding verwandelt wurde. Mit den Überresten unserer Zukunft in seinen Händen macht er sich auf den Weg, die zerrüttete Welt wieder zu vereinen. Es liegt an Sam, den verwüsteten Kontinent zu durchqueren und die Menschheit vor der bevorstehenden Vernichtung zu retten. Was steckt hinter dem Geheimnis des Death Stranding? Was wird Sam auf seiner Reise entdecken? Das beispiellose Spielerlebnis hält diese und weitere Antworten parat. Darsteller sind u.a. Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Léa Seydoux und Lindsay Wagner.