Amaranthe: enthüllen ‚Call Out My Name‘-Drumcamvideo anlässlich bald beginnender »Nordic Helix Tour 2019«

Nuclear Blast hat kürzlich die Untervertragnahme der Modern Metaller Amaranthe bekanntgegeben. Zwischen den Arbeiten an ihrem kommenden, noch unbetitelten Studioalbum, das 2020 veröffentlicht werden wird, wird sich die schwedisch-dänische Truppe nächste Woche auf die acht Konzerte umfassende Helix Nordic Tour 2019 begeben. Um ihren Fans die Wartezeit bis zu deren Start noch etwas zu verkürzen und ihnen einen Eindruck davon zu vermitteln, was sie von jenen Shows erwarten können, haben Amaranthe nun ein Drumcamvideo online gestellt, in dem Morten Løwe Sørensen zu sehen ist, wie er den Song Call Out My Name am 19. Februar diesen Jahres im Rahmen ihres Auftritts in der Helsinkier Eishalle gespielt hat. Seht euch den von Antti Kangasaho erstellten Clip hier an:

Des Weiteren hat die Band kürzlich angekündigt, dass sie im August 2020 mit ihrem neuen Album im Gepäck endlich auch wieder in Nordamerika auf Tour gehen wird. Ihre Labelkollegen, das finnische Heavy Metal-Sextett Battle Beast, sowie die US-Theatrical Metaller Seven Spires werden sie dabei unterstützen. Tickets und Bundles (Ticket + ihr neues Album) sind ab sofort unter amaranthe.soundrink.com erhältlich. Alle kommenden Amaranthe-Termine findet Ihr unten!

Seit ihrer Gründung 2008 hat die Truppe fünf Alben veröffentlicht (Amaranthe (2011), The Nexus (2013), Massive Addictive (2014), Maximalism (2016) und Helix (2018)), auf denen sie – auch dank ihres einmaligen Gesangstrios – unglaublich eingängige Tracks abgeliefert hat. Ihr umfangreiches Hitarsenal, allen voran Drop Dead Cynical, fand direkt großen Anklang bei Presse und Fans, was ihnen seitdem reichlich Airplay in aller Welt sowie Streams beschert (allein auf Spotify kann die Kombo mehr als 100 Millionen Streams vorweisen). Einige Supporttouren ebneten Amaranthe ihren Weg hin zu größerem Publikum sowie eigenen Headlineshows (einst spielten sie in Göteborg (Liseberg) gar vor 10.000 Fans). Schließlich fand ihre jahrelange harte Arbeit 2018 in Form von Helix ihren bisherigen Höhepunkt, denn mit jener Platte konnte die Band u.a. ihre höchsten Chartplatzierungen in der Schweiz (#21) und in Deutschland (#29) feiern.

Amaranthe live:

Helix – Skandinavientour 2019

20.11. Fin Oulu – Club Teatria (W/ Beyond The Black, Smash Into Pieces)

21.11. Fin Seinäjoki – Rytmikorjaamo (W/ Beyond The Black, Smash Into Pieces)

22.11. Fin Turku – Turun Messukeskus (W/ Beyond The Black, Smash Into Pieces)

23.11. Fin Helsinki – Hartwall Arena (W/ Sabaton, Apocalyptica)

26.11. N Bergen – Usf Verftet (W/ Synthetic Gentlemen)

27.11. N Stavanger – Folken (W/ Synthetic Gentlemen)

29.11. S Borlänge – Liljan (W/ Art Nation)

30.11. S Jönköping – Dreamhack Winter (W/ Halestorm, New Years Day)

The Great Tour – Europa 2020

w/ Sabaton, Apocalyptica

17.01. CH Zürich – Hallenstadion

18.01. D Stuttgart – Schleyer-Halle

19.01. D München – Olympiahalle

20.01. A Dornbirn – Conrad Sohm*

21.01. A Wien – Gasometer

22.01. H Budapest – Arena

24.01. PL Warschau – Arena COR Torwar

25.01. D Berlin – Max-Schmeling-Halle

26.01. CZ Prag- O2 Arena

27.01. A Linz – Posthof*

28.01. I Mailand – Alcatraz

30.01. D Leipzig – Arena

31.01. D Frankfurt – Festhalle

01.02. D Oberhausen – König-Pilsener-ARENA

02.02. B Antwerpen – Sportpaleis

03.02. CH Monthey – Pont Rouge*

04.02. E Barcelona – Palau Sant Jordi

05.02. E Madrid – Vistalegre

07.02. F Paris – Zénith

08.02. UK London – Wembley Arena

09.02. NL Amsterdam – AFAS Live

10.02. NL Eindhoven – Effenaar*

11.02. D Hamburg – Sporthalle

12.02. DK Kopenhagen – Forum Black Box

13.02. S Karlstad – Nöjesfabriken*

14.02. S Göteborg – Scandinavium

15.02. S Stockholm – Hovet

16.02. N Oslo – Spektrum

*nur Amaranthe (Headlineshow w/ Support)

13.06. SK Prešov – Dobry Festival

Nordamerikatour 2020

w/ Battle Beast, Seven Spires

20.08. USA Baltimore, MD – Soundstage

21.08. USA Worcester, MA – The Palladium

22.08. USA New York, NY – Gramercy Theatre

23.08. USA Philadelphia, PA – Theatre of Living Arts

25.08. CDN Montréal, QC – Club Soda

26.08. CDN Québec City, QC – Impérial Bell

27.08. CDN Ottawa, ON – Mavericks

28.08. CDN Toronto, ON – Mod Club Theatre

29.08. USA Angola, IN – The Eclectic Room

30.08. USA Westland, MI – The Token Lounge

01.09. USA Chicago, IL – Concord Music Hall

02.09. USA Belvidere, IL – The Apollo Theatre AC

03.09. USA Des Moines, IA – Wooly’s

04.09. USA Minneapolis, MN – The Cabooze

05.09. CDN Winnipeg, MB – The Park Theatre

06.09. CDN Regina, SK – The Exchange

08.09. CDN Edmonton, AB – The Starlite Room

09.09. CDN Calgary, AB – Dickens

11.09. CDN Vancouver, BC – Venue

12.09. USA Seattle, WA – El Corazón

13.09. USA Portland, OR – Hawthorne Theatre

14.09. USA Sacramento, CA – Holy Diver

15.09. USA San Diego, CA – Brick By Brick

16.09. USA West Hollywood, CA – Whisky a Go-Go

18.09. USA Mesa, AZ – Club Red

19.09. USA Las Vegas, NV – Backstage Bar & Billiards

20.09. USA Salt Lake City, UT – Liquid Joe’s

21.09. USA Denver, CO – The Bluebird Theater

23.09. USA Dallas, TX – Trees

24.09. USA Austin, TX – Come and Take It Live

25.09. USA Houston, TX – Scout Bar

26.09. USA New Orleans, LA – House of Blues

27.09. USA Lake Buena Vista, FL – House of Blues Orlando

29.09. USA Racine, WI – Route 20

30.09. USA Pittsburgh, PA – The Crafthouse Stage & Grill

01.10. USA Charlotte, NC – The Underground

02.10. USA Cincinnati, OH – Riverfront Live

Amaranthe sind:

Elize Ryd – Gesang

Olof Mörck – Gitarre, Keyboards

Henrik „GG6“ Englund Wilhelmsson – Gesang

Johan Andreassen – Bass

Morten Løwe Sørensen – Schlagzeug

Nils Molin – Gesang

