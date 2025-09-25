Tons Of Rock 2026 : Bring Me The Horizon, Iron Maiden & Limp Bizkit unter den ersten 15 Acts

Das Tons Of Rock hat die ersten 15 Acts für die nächste Ausgabe des Festivals 2026 angekündigt. Schon jetzt zeichnet sich das hochkarätigste Line-Up in der Geschichte des Festivals ab, voller innovativer, kompromissloser Bands und einigen der größten Rocklegenden überhaupt. Bands wie Festivals haben dabei gemein, dass ihre Fanschar kontinuierlich anwächst. Alles deutet darauf hin, dass das Tons Of Rock den Erfolg von 2025 in allen Belangen auf 2026 übertragen kann.

Wie in den Vorjahren wird das volle Spektrum des Genres Rock beim Tons Of Rock repräsentiert sein. An der Spitze des ersten Band-Announcements für 2026 stehen Iron Maiden, Bring Me The Horizon und Limp Bizkit – drei der momentan einflussreichsten und populärsten Acts der Welt. Daneben stehen Legenden wie Alice Cooper und Twisted Sister. Das Publikum kann sich also auf ein Programm einstellen, bei dem Generationen aufeinandertreffen und die vielen Spielarten der Rockmusik ausgiebig zelebriert werden.

Iron Maiden – die Kings of Heavy Metal sind zurück!

Iron Maiden sind der Inbegriff des Heavy Metal und ein globales Phänomen. Sie haben über 100 Millionen Alben verkauft und vor Millionen von Fans weltweit gespielt. Mit Klassikern wie The Number Of The Beast, Run To The Hills und Fear Of The Dark prägen sie das Genre seit mehr als fünf Jahrzehnten.

„When Bruce Dickinson once again shouts ‘Scream for me Oslo!’, we know Tons audiences will experience one of the greatest moments in the festival’s history,” freut sich Festival Director Jarle Kvåle.

Bring Me The Horizon – einer der größten Acts von heute!

In nur wenigen Jahren haben sich Bring Me The Horizon zu einer der weltweit größten Bands entwickelt, mit Grammy-Nominierungen, einem BRIT Award und über einer Milliarde Aufrufen auf YouTube. Mit ihrer explosiven Mischung aus Metal, Electronica und Alternative Rock haben sie sowohl Festivals als auch die Charts im Sturm erobert und beim Tons Of Rock 2026 werden sie ihr bisher größtes Konzert in Norwegen spielen.

Limp Bizkit – die Nu Metal-Ikonen zum ersten Mal in Norwegen!

Von den späten 90ern bis in die 2000er Jahre-setzten Limp Bizkit Maßstäbe für eine ganze Generation. Mit Songs wie Break Stuff, My Way und Rollin‘ wurden sie zum Soundtrack einer ganzen Ära. Jetzt sind sie wieder ganz oben auf der Bühne – bereit für eine Show, bei der die Bühne sowohl vor Nostalgie als auch vor roher Energie regelrecht glühen dürfte.

Unsterbliche Legenden

Der Urvater des Schockrocks, Alice Cooper, kehrt nach langer Zeit wieder nach Norwegen zurück. Sein makaberes Rocktheater voller Guillotinen, Blut und zeitlosen Hits wie School’s Out und Poison macht ihn zu einem unverzichtbaren Teil der Rockgeschichte – und des Festivals.

Gleichzeitig kehren die Glam-Rock-Giganten Twisted Sister auf die Bühne zurück – bereit, gemeinsam mit Tausenden von Fans auf dem Ekeberg We’re Not Gonna Take It zu schreien.

Mayhem – die Black Metal-Pioniere stehen seit vier Jahrzehnten für kompromisslose Finsternis und zählen noch immer zu den einflussreichsten Kräften des Genres.

Anthrax – die Thrash-Metal-Helden aus New York bilden zusammen mit Metallica, Slayer und Megadeth die sogenannten „Big Four“.

Heimspiel

Dumdum Boys und Raga Rockers sind Institutionen norwegischer Rockmusik und haben die Musikgeschichte ihres Landes maßgeblich geprägt. Zu dieser Geschichte zählen zweifellos auch The Carburetors, die 2026 ebenfalls den Ekeberg erklimmen werden.

Darüber hinaus warten folgende Acts auf die Fans:

Blood Fire Death – A Tribute To Bathory – eine exklusive Hommage an Quorthon, performt von Mitgliedern von Watain, Enslaved, Mayhem und Emperor.

Kublai Khan TX und Die Spitz – junge, aufstrebende, kompromisslose Bands, die zeigen, dass Hardcore, Punk und Alternative Rock in voller Blüte stehen.

Queensrÿche und Blood Incantation – beide Bands verkörpern das Element des Rocks, sich ständig neu zu erfinden, von Progressive Metal zu kosmischem Death Metal.

Tons Of Rock 2026 : Treff der Generationen

Mit dieser gigantischen ersten Ankündigung vereint Tons Of Rock sowohl das Erbe der frühen Hochzeit des Rock als auch die spannendsten Kräfte, die Gegenwart und Zukunft prägen. Es ist ein Festival, bei dem Legenden wie Iron Maiden und Alice Cooper Seite an Seite mit Bands wie Bring Me The Horizon und Limp Bizkit stehen – ein Beweis dafür, dass Rock noch nie so stark und vielfältig war wie heute.

150.000 Fans besuchten das Tons Of Rock 2025. Die Early Bird Tickets für nächstes Jahr waren in Rekordzeit vergriffen und wenn sich der Erfolg des letzten Jahres fortsetzt, wird das Festival erneut weit über den Ekeberg und Oslo hinaus Wellen schlagen – sowohl in wirtschaftlicher als auch in historischer Hinsicht.