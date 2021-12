Three Days Grace: kündigen neues Album „Explosions” für den 06.05.2022 an

Die kanadische, international gefeierte und mit Multiplatin ausgezeichnete Rockband Three Days Grace hat bestätigt, dass am 6. Mai 2022 ihr neues, mittlerweile siebtes Studioalbum Explosions über RCA Records erscheinen wird.

Mit So Called Life (Video) stellte die Band bereits ihre neue Single aus dem Longplayer vor und damit auch erstmals neue Musik seit ihrer Juno Award-Nominierung für ihren Longplayer Outsider (RCA Records). Matt Walst von Three Days Grace erklärt: „In diesen verrückten und gespaltenen Zeiten braucht doch einfach jeder etwas, um Dampf rauszulassen.“ Für das den Song begleitende Musikvideo zeichnet Regisseur Jon Vulpine verantwortlich, der verrät: „Ich wollte, dass dieses Video wirklich roh und puristisch ist – etwas Energiegeladenes mit extremen Blickwinkeln und schnellen Bewegungen. Ein Haufen altes analoges Equipment in einer typischen 70er-Jahre-Wohnung, die aussieht, als wäre ein Messie hier vor 20 Jahren gestorben, und die Jungs kommen einfach so herein und nehmen ihr Zeug auf. Ich wollte auf keinen Fall einen sauberen und hochglanzpolierten Look, also schlug Justin Jones, mein Kameramann, diese restaurierten japanischen Objektive aus den 1960er-Jahren vor, um einen gröberen und kontrastreicheren Look zu erzeugen. Dies hat zusammen mit den verschiedenen Objektivverzerrungen und -aufsätzen die Vielfalt der Aufnahmen noch erhöht.“

Zur großen Freude ihrer Fans hat die Band erst kürzlich auch eine ganze Reihe Tourdaten für April und Mai nächsten Jahres angekündigt. Ab dem 19. April 2022 werden sie in insgesamt 14 Städten performen – unter anderem in Charleston, Cincinnati und Madison. Im Rahmen dieser Tour werden Bands wie Black Veil Brides, Motionless In White, Ice Nine Kills und Lilith Czar für ausgewählte Termine als Opener für Three Days Grace dabei sein. Darüber hinaus werden wiederum Three Days Grace für Godsmack in Tampa, Orlando, Newark, Worcester, Milwaukee und Minneapolis eröffnen. Tickets für alle Shows sind ab sofort erhältlich.

Mit dem Song Right Left Wrong aus ihrem letzten und für den Juno Award nominierten Album Outsider lieferten Three Days Grace ihre mittlerweile 15. Single ab, die sich auf #1 in den U.S. Billboard’s Mainstream Rock Song Charts platzieren konnte. Die Band veröffentlichte außerdem erst vor Kurzem ihre ganz eigene Coverversion von Somebody That I Used To Know (Gotye).

Seit 2003 hat sich die Band kontinuierlich und unermüdlich ihren Platz an der Spitze der Hard Rock-Szene erobert, Rekorde gebrochen, die Charts gestürmt und weltweit Millionen von Tonträgern verkauft. Mit ihrem 2015 veröffentlichten Album Human platzierten sie sich bereits zum zweiten Mal an der Spitze der Billboard Top Hard Rock Album-Charts und zum vierten Mal in Folge mit einer Veröffentlichung in die Top 20 der Top 200 Charts. Das Album brachte mit Painkiller und I Am Machine zwei Nummer-1-Singles hervor, die ihre insgesamt 13. aber zugleich auch fünfte Nummer-1-Platzierung in Folge in den US Active Rock Radio-Chartsbedeuteten. Die vierköpfige Band erreicht monatlich im Schnitt 3,9 Millionen Hörer auf Spotify und ist damit eine der meistgehörten Rockbands der Welt.

Im Jahr 2012 stiegen Three Days Grace mit Transit Of Venus in die Top 5 der Top 200 ein und wurden bei den Juno Awards in der Kategorie „Bestes Rockalbum des Jahres“ ausgezeichnet. Für ihr wegweisendes Werk One-X [2006] erhielt die Band von der RIAA mit dreifach Platin, während sie für das nach sich selbst benannte Three Days Grace [2003] Platin und für das Album Life Starts Now Gold mit nach Hause bringen konnten. Zu ihrem ansehnlichen Katalog an Nummer-1-Hits gehören bis dato Chalk Outline, The High Road, Misery Loves My Company, World So Cold, Good Life, Break, Never Too Late, Animal I Have Become, Pain, Just Like You sowie Home.

Three Days Grace 2022 – Tourdaten

19.04.2022 Huntsville, AL – Mars Music Hall

21.04.2022 St. Augustine, FL – The St. Augustine Amphitheatre &

22.04.2022 Tampa, FL – Amalie Arena (98ROCKFEST) *

23.04.2022 Orlando, FL – Tinker Field (Earthday) *

25.04.2022 Norfolk, VA – The NorVa ^

26.04.2022 Charleston, SC – Charleston Music Hall ^

28.04.2022 Newark, NJ – Prudential Center (Rock The Rock Fest) *

29.04.2022 Harrisburg, PA – House of Music, Arts & Culture ^

30.04.2022 Worcester, MA – DCU Center (Big Gig) *

02.05.2022 Cincinnati, OH – Bogart’s ^

03.05.2022 Fort Wayne, IN – The Clyde Theatre ^

04.05.2022 Madison, WI – The Sylvee ^

06.05.2022 Milwaukee, WI – Fiserv Forum (Hog Fest) *

07.05.2022 Minneapolis, MN – Target Center (93X Twin City Takeover) *

& mit Black Veil Brides, Motionless In White und Ice Nine Kills

* mit Godsmack und vielen weiteren

^ mit Lilith Czar

