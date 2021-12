Dashboard Confessional: veröffentlichen berührendes Video zu „Here’s To Moving On”

Am Dienstag feierte das offizielle Musikvideo zu Dashboard Confessionals inspirierender neuen Single Here’s To Moving On Premiere. Das Video, das Chris‘ Genesungsweg nach einem lebensbedrohlichen Motorradunfall im Sommer 2020 beleuchtet, kann man sich hier anschauen. Es ist dem Team des Vanderbilt University Medical Center gewidmet, das Chris nach seinem Unfall behandelt hat:

„Es war ein höllisches Jahr für uns alle“, sagt DC-Gründer, Frontmann und Songwriter Chris Carrabba. „Ich hoffe, dieser Song kann eine kleine Erinnerung daran sein, dass es sich immer lohnt, für ein besseres Morgen zu kämpfen, egal welche Herausforderungen das Leben uns heute stellt. Ich bin so glücklich, dass ich das mit euch teilen kann. Dem unglaublichen Team des Vanderbilt University Medical Center danke ich von ganzem Herzen dafür, dass ihr das möglich gemacht habt.“

Der vom US Rolling Stone als Vintage Dashboard bezeichnete, gefühlvoll optimistische Track kündigt die mit Spannung erwartete Veröffentlichung des ersten neuen Dashboard Confessional Albums seit vier Jahren an, All The Truth That I Can Tell, das am 25.02.2022 über Hidden Note Records/AWAL erscheint. Das Album wird in verschiedenen Formaten erhältlich sein, darunter digital, CD, Kassette, schwarzes Standard-Vinyl und eine Reihe von limitierten Vinyl-Auflagen. HIER kann man das Album vorbestellen. Den offiziellen Albumtrailer kann man sich HIER anschauen.

All The Truth That I Can Tell, das neunte Studioalbum von Dashboard Confessional, das noch vor der Corona Pandemie geschrieben und aufgenommen wurde, ist sowohl eine bemerkenswerte Rundumerneuerung als auch ein beträchtlicher Schritt vorwärts für Chris Carrabba. Nachdem er in den letzten 20 Jahren große Erfolge gefeiert hatte, war Carrabba am Ende des letzten Jahrzehnts an einem Scheideweg angekommen. Er war am Ende seiner Kräfte und wusste nicht, ob er jemals wieder ein Album veröffentlichen würde. Also wartete er. Schließlich kamen die Songs und obwohl das Projekt nach einem beinahe tödlichen Motorradunfall im Juni 2020 leicht zum Stillstand hätte kommen können, zählt All The Truth That I Can Tell zu Carrabbas besten Werken. Es ist sowohl eine Errungenschaft von Carrabas Vision als auch ein vitaler Ausbruch künstlerischer Klarheit, ein auffallend starker musikalischer Blick auf Dashboard Confessional durch ein wiederentdecktes Schlüsselloch. Für die Produktion des Albums wandte sich Carrabba an James Paul Wisner, der die ersten beiden Studioalben der Band, The Swiss Army Romance und The Places You Have Come To Fear The Most, produziert hat.

„Ehrlichkeit ist das Herzstück dieses Schreibprozesses, das Herzstück des Aufnahmeprozesses und das Herzstück dieser Sammlung von Songs“, sagt Carrabba. „Ich hatte die seltene Gelegenheit, unerschrocken ehrlich zu sein. Früher hätte ich gedacht, das sei selbstverständlich. Aber jetzt weiß ich, dass es eine Art Kreislauf im Leben ist und es ist sehr schön, das zu erkennen.“

Dashboard Confessional werden All The Truth That I Can Tell mit einer großen Anzahl von Shows feiern, die demnächst angekündigt werden. Updates gibt es auf dashboardconfessional.com.

All The Truth That I Can Tell Tracklist:

1. Burning Heart

2. Everyone Else Is Just Noise

3. Here’s To Moving On

4. The Better Of Me

5. Southbound And Sinking

6. Sleep In

7. Me And Mine

8. Sunshine State

9. Pain Free In Three Chords

10. Young

11. All The Truth That I Can Tell

