Dashboard Confessional: präsentieren Lyric Video „Everyone Else Is Just Noise”

Mit Stolz haben Dashboard Confessional die Veröffentlichung ihres mit Spannung erwarteten neuen Albums All The Truth That I Can Tell verkündet. Das erste Dashboard Confessional Album seit vier Jahren erscheint über Hidden Notes/AWAL und ist in einer Vielzahl von Formaten erhältlich, darunter digital, auf CD, Kassette, schwarzem Standard-Vinyl und in einer Reihe von limitierten Vinyl-Auflagen, die exklusiv über Einzelhändler und unabhängige Plattenläden angeboten werden.

Passend zur Albumveröffentlichung, ist das Lyricvideo zu Everyone Else Is Just Noise erschienen:

„Alle Songs des neuen Albums stehen in einer Beziehung zueinander, und dieser Song handelt von der Erkenntnis, dass nichts für immer ist, und der Akzeptanz, dass das auch nicht so sein sollte“, sagt DC-Gründer, Frontmann und Songwriter Chris Carrabba. „Der Song kommt nicht von irgendeiner Art Autorität. Ich denke, er ist eine Selbstreflexion. Ich spreche hier zu mir selbst. Manchmal ist man der Erwachsene und manchmal ist man auch nicht der Erwachsene. Manchmal ist es nur ein Teil von dir, der das Konzept der Realität begriffen hat, und es braucht die innere Stimme, um zu verdeutlichen, was notwendig ist, um voranzukommen.“

All The Truth That I Can Tell wurde letztes Jahr mit der inspirierenden ersten Single Here’s To Moving On eingeläutet, zu der es ein zutiefst persönliches offizielles Musikvideo gibt, das Chris‘ Genesungsweg nach einem lebensbedrohlichen Motorradunfall im Sommer 2020 beleuchtet.

Anfang des Jahres folgte Burning Heart, ebenfalls begleitet von einem offiziellen Musikvideo, das man sich hier anschauen kann. Der hymnische Track wurde im Winter 2018 in einer Garderobe in Manchester, England, geschrieben und bereits eine Stunde später zum ersten Mal live auf der Bühne gespielt.

