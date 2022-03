Rockharz 2022: das Billing ist komplett

„Es ist soweit! Während sich der Nebel der Corona-Maßnahmen zusehends lichtet und für diesen Sommer die Aussichten auf ein Rockharz quasi ohne Einschränkungen immer realer werden, haben wir den Band-Sack zugemacht und präsentieren Euch mit 56 Bands das umfangreichste Rockharz-Billing unserer Festivalgeschichte! Auf unserem aktuellen Poster-Artwork findet Ihr das komplette Billing 2022!

Der Mittwoch wird erstmalig ein kompletter Festival-Tag mit beiden Bühnen.

Die Tagesaufteilung werden wir Euch im Laufe des Aprils präsentieren, die komplette Running Order kommt wie immer ca. 6 Wochen vor dem Fest.

Wir freuen uns sehr und fiebern Tag für Tag der Wiederauferstehung des Rockharz entgegen! CU 22!“

Das Rockharz 2022 finde statt vom 6. bis 9. Juli 2022, in Ballenstedt im Harz.

https://www.facebook.com/rockharz

https://www.rockharz-festival.com/

Bands 2022:

Accept

Ad Infinitum

April Art

Asenblut

Asp

At The Gates

Attic

Beast In Black

Betontod

Burden Of Grief

Dark Funeral

Dark Tranquillity

Deserted Fear

Enemy Inside

Eisbrecher

Ektomorf

Eluveitie

Ensiferum

Evil Invaders

Exodus

Finntroll

Gernotshagen

Goitzsche Front

Grave Digger

Hammer King

In Extremo

Insomnium

Jinjer

Kambrium

Kataklysm

Knasterbart

Knorkator

Lucifer

Moonsorrow

Mutz & The Blackeyed Banditz

Obscurity

Ost+Front

Paddy And The Rats

Powerwolf

Running Wild

Scar Symmetry

Sepultura

Sibiir

Steel Panther

Storm Seeker

Subway To Sally

Suicidal Tendencies

Tankard

Tarja

Testament

The 69 Eyes

Thomsen

Thundermother

Twilight Force

Unleashed

Unzucht