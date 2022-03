Syberia: veröffentlichen neue Single „Nothing Inside“

Als Vorgeschmack auf ihr neues Album Statement On Death, haben die katalanischen Rocker von Syberia die faszinierende erste Single Nothing Inside veröffentlicht. Zusammen mit dem Track teilt die Band Details zum Video, die Tracklist und weitere Tourdaten mit.

Streamt und kauft das Album via Blacklight Media Records: blacklightmediarecords.com/syberia

Nachdem Syberia auf dem 2019er Album Seeds Of Change in Richtung Post-Metal tendierten, haben sie sich auf ihrem vierten Album Statement On Death mit Begeisterung dem Genre verschrieben. Indem sie ihre Ursprünge als Instrumental-Rock-Band hinter sich lassen, zeigen sie viele weitere Seiten ihres Songwritings, ohne dabei ihren einzigartigen Signature-Sound zu verlieren. Mit fünf fesselnden Tracks, die sich über 42 Minuten erstrecken, deckt es eine Menge musikalisches Terrain ab, aber nie verlieren sie die Aufmerksamkeit des Zuhörers und führen ihn auf wunderbare Weise durch zahlreiche texturierte klangliche Höhen und Tiefen. „Auf jedem Album versuchen wir, uns nicht zu wiederholen und nach Dingen zu suchen, die wir bisher noch nicht gemacht haben“, erklärt die Band.

„Wenn wir mit dem Songwriting beginnen, tun wir das nie nach einem bestimmten Plan. Wir komponieren immer nach dem, was wir zu dem Zeitpunkt gehört haben. Normalerweise nehmen wir Riff-Ideen einzeln auf und bringen sie in den Proberaum. Dort setzen wir die Puzzleteile zusammen, um den gewünschten Song zu finden, und das Ergebnis ist dieses Mal eine Platte, die dunkler ist als unsere vorherigen, aber mit den gleichen hellen Momenten.“



Statement On Death Tracklist:

01. Stolen Childhood

02. Ain’t.Care.About.Bullets.

03. Breathe

04. Nothing Inside

05. No Frames To Remember Them

Schaut euch Syberia live an, ihre Tour zu Statement On Death beginnt am 9. April in Lyon.

Syberia on Tour:

April 2022

09 – Peniche Loupika, Lyon (France)

10 – Kinky Star, Ghent (Belgium)

11- Vortex, Siegen (Germany)

12 – Kuba Kulturbanhof, Jena (Germany)

13 – TBA, Dresden? (Germany)

14 – TBA, Leipzig (Germany)

15 – Le Nouveau Monde, Fribourg (Switzerland)

16 – TBA, Bordeaux (France)

17 – La Cave à Rock, Toulouse (France)

Syberia Line-Up:

Oscar Linares – Guitar

Jordionly – Guitar, Synths & Programation

Quim Torres – Bass

Manel Woodcvtter – Drums

http://www.syberiaband.com

https://www.facebook.com/syberiaband