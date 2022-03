Rxptrs: präsentieren uns heute ihr neues Brett „Demons In My Headphones“ mitsamt fettem Musikvideo

Die in Bristol ansässige Band Rxptrs, die Rock, Metal, Punk und Hardcore nahtlos kombiniert und dabei ihren eigenständigen Sound schafft, präsentiert uns ihre neue Single Demons In My Headphones.

„Politik, Social Media, falsche Informationen und starke Meinungen. Demons In My Headphones entstand an einem Punkt, an dem wir mit allem, was wir online sahen und hörten, fast fertig waren“, erklärt die Band. „Es war ein Punkt erreicht, an dem wir trinken wollten, um die Stimmen auf unseren Bildschirmen zu übertönen. Wir leben in gefährlichen Zeiten, in denen falsche Informationen und Meinungen wie Nachrichten in den sozialen Medien verbreitet werden. Das Online-Leben fühlt sich an, als würde man auf Zehenspitzen durch ein Minenfeld laufen. Beide Seiten der Medaille sind mit fragwürdigen Taktiken, lauten Meinungen und Unwahrheiten behaftet. Der Song handelt davon, dass man nicht weiß, wem man trauen kann, von der Verwirrung der Abschaffungskultur und davon, dass man in einer Denkweise landet, die die Welt durch eine absurde Linse sieht.“

Der Song wird auf dem kommenden Album der Band erscheinen, das im Sommer veröffentlicht werden soll.