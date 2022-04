Rxptrs: kündigen neues Album „Living Without Death’s Permission“ für den 24.06. an

Die britische Band Rxptrs aus Bristol, die Rock, Metal, Punk und Hardcore so nahtlos miteinander verbindet, dass etwas Einzigartiges entsteht, das vor Energie nur so strotzt, hat ihr neues Album Living Without Death’s Permission für den 24. Juni via Metal Blade Records angekündigt. Ihr könnt es hier vorbestellen: blacklightmediarecords.com/rxptrs

Um die News gebührend zu feiern, hauen Rxptrs den neuen Song Rock Bottom (Is a Stepping Stone) raus. Hört ihn euch hier an! Das Video zur Single erscheint dann nächste Woche.

Living Without Death’s Permission Tracklist:

01. Burning Pages

02. Rock Bottom (Is a Stepping Stone)

03. Dead Awake (Pretty as the Drugs We Take)

04. Demons in My Headphones

05. Collapse

06. Gutterflies

07. The Death Rattle

08. Cold Ground

09. The Frail

10 Let Me Die How I Want

Rxptrs (ausgesprochen „Raptors“) gründeten sich 2018 in Bristol, UK. Nun ist das Quintett mit Living Without Death’s Permission endlich in voller Länge am Start. Das Album enthält zehn Songs, die eine Menge musikalisches und emotionales Terrain abdecken.

Alle Mitglieder haben aktiv an der fruchtbaren Musik- und Kunstszene ihrer Heimatstadt teilgenommen, bevor sie sich gefunden haben. „Wir waren alle vorher in zahlreichen Bands gewesen, jede mit ihrem eigenen Geschmack an Drama und Unzulänglichkeiten. Als wir fünf uns zusammentaten, machte es klick, der übliche Mist wurde beiseitegeschoben, und wir hatten die Ziele vor Augen, die wir brauchten, um richtig loszulegen“, sagt Bassist Sam Leworthy.

Als es an die Arbeit an ihrem Debütalbum ging, war der Großteil der Schreibsessions ein „Lockdown Lock-in“. Aufgrund der Pandemie konnten sich Rxptrs nicht wie sonst im Proberaum treffen. Drei der Mitglieder wohnen jedoch zusammen, was die Sache etwas erleichterte, und sie tauschten Tracks per E-Mail aus, bevor die Einschränkungen schließlich aufgehoben wurden und sie alle am selben Ort sein konnten.

Das Ergebnis ist eine ausgesprochen abwechslungsreiche Sammlung, die ständig wechselt und sich nicht scheut, neue Wege zu beschreiten. „Wir gehen nie mit einem bestimmten Genre oder einem bestimmten Publikum im Hinterkopf an etwas heran, es muss das sein, was wir in diesem Moment fühlen. Wenn es punkig wird, ist es toll. Wenn es nach Metal klingt, großartig, wenn es nach nichts anderem klingt, noch besser. Nichts ist vom Tisch“, erklärt Sänger Simon Roach. „Wir kommen alle aus unterschiedlichen Bereichen und haben uns von so vielen verschiedenen Genres inspirieren lassen. Wir wollten einen Sound hören, der all diese Einflüsse vereint, also dachten wir: ‚Lasst uns diese Band sein‘. Ich verstehe vollkommen, dass Genres helfen, die Leute zu lenken, aber wir wollen diese Stabilität nicht. Ich habe das Gefühl, dass nichts Großartiges aus einer Komfortzone kommen kann.“

Living Without Death’s Permission ist ein Ausdruck, den Roach geprägt hat, als ihm nach einem Beinahe-Unfall gesagt wurde, dass er eigentlich tot sein müsste. „Vor ein paar Jahren wäre ich bei einem schrecklichen Autounfall fast enthauptet worden. Es war wie ein Wunder, und seitdem sehe ich das Leben irgendwie anders. Als ich jünger war, habe ich den Film Final Destination gesehen, und dieser Vorfall hat mich irgendwie daran erinnert – das Leben ist zerbrechlich, also lebe es aus, carpe diem, und all das.“ Was die Texte angeht, wollte Roach „das Leben aus meiner Perspektive malen“, denn seine Erfahrungen, die er mehr als einmal kurz vor dem Tod gemacht hat, haben ihm die Augen für eine Reihe von Dingen geöffnet. „Ich wollte Themen ansprechen, die mir Freude machen, die mich verwirren, die mich abstoßen, die mich unterhalten und so weiter. Ich habe eine Menge zu sagen, und wenn ich schon sterben muss, dann will ich meine Meinung überall kundtun, solange ich noch kann“, sagt er.

Aufgenommen, abgemischt und gemastert wurde das Album von Oz Craggs in den Hidden Track Studios in Folkestone, mit dem die Band seit ihrer Debüt-EP von 2019 zusammenarbeitet und mit dem sie sich sehr gut versteht. COVID wirkte sich erneut auf die Aufnahmesessions aus, indem es die Anzahl der Leute, die gleichzeitig im Studio sein konnten, begrenzte, aber sie vertrauten einander und Craggs, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Letztendlich hat sich das alles zu ihren Gunsten ausgewirkt und sie haben ein Album abgeliefert, das die Welt mit Rxptrs bekannt machen und ihr die Augen dafür öffnen wird, was diese junge Band zu leisten imstande ist. Mit Blick auf den vor uns liegenden Weg sieht Leworthy „Blut, Schweiß und Tränen, und nicht nur unsere eigenen“, während Roach sagt: „Ich habe das Gefühl, dass dies erst der Anfang ist. Unser neuester Track hat uns in die Ohren von immer mehr Menschen weltweit gebracht, und wir können es kaum erwarten, bei einer Live-Show vor jedem einzelnen von ihnen zu stehen. Wir haben verdammt viel zu sagen, und wir werden wie Molochs sein, bis wir alles gesagt haben.“

Rxptrs:

Simon Roach – Vocals

Ian Chadderton – Guitar

Harley Watson – Guitar

Sam Leworthy – Bass

Mat Capper – Drums

