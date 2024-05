Presented by TFM Rocks: Shout Loud Vol.17 am 27.04.2024 im Big House in Neuwied

Event: Shout Loud Vol. 17

Bands: Plagueborne, Monashee, Accvsed, Left Betrayed, Our Burden To Prevail

Ort: Big House, Museumstr. 4a, 56564 Neuwied

Datum: 27.04.2024

Genre: Death Metal, Metalcore, Progressiv Metalcore, Post Hardcore, Punk

Kosten: 10 Euro AK

Veranstalter: Shout Loud Konzerte und mehr (http://www.shout-loud.de/)

Link: https://www.facebook.com/events

Heute, am 27.04.2024, heißt es im Big House in Neuwied wieder Shout Loud! Die 17. Ausgabe des Shout Loud Events steht an und ich habe mal wieder die Gelegenheit, dabei zu sein.

Früh genug eingetroffen, treffe ich eine Menge „alte Gesichter“ unter den zumeist jungen Leuten. Da heute naturgemäß wieder viel Metalcore Bands aufspielen, ist der Altersdurchschnitt natürlich wieder recht niedrig. Diesen dürfte ich persönlich allerdings doch richtig in die Höhe katapultieren. Aber das macht nichts, da mein Sohn sehr oft mit seiner Band Coma-Taj beim Shout Loud dabei war, kenne ich halt viele Leute aus der Szene und ich „Alter Sack“ werde respektiert: Ich unterhalte mich vor dem Beginn noch mit einigen Fans draußen. Dann wird es drinnen laut und ich gehe schnell rein, um die erste Band Our Burden To Prevail nicht zu verpassen.

Our Burden To Prevail ersetzen heute die ursprünglich eingeplante Band The Deceiver. Denen ist allerdings bereits vor dem Shout Loud Vol. 17 der Sänger abhandengekommen und so konnten sie hier nicht antreten. Ich habe keine Info, ob es The Deceiver als Band überhaupt nicht gibt.

Our Burden To Prevail kommen vom Niederrhein. Auf YouTube haben sie ein paar Videos, die einen Musikmix aus Death Core und Death Metal aufweisen. Dort sprechen sie von einer fünfköpfigen Band, allerdings kann man nur vier Bandmember dort ausfindig machen, vielleicht ist ihnen ja ein Bandmember abhandengekommen!? Heute sind sie auch zu viert auf der Bühne. Allerdings kann ich den Frontmann, den sie heute Abend bei sich haben, nicht der Band zuordnen. Den kenn ich doch und ich habe ihn natürlich sofort erkannt. Es ist Mirco, der „Brüllaffe“ der Koblenzer Unhinged. Wie kommt es, denke ich noch! Irgendwie gibt es auch hier Probleme mit dem Sänger, allerdings nur temporärer Natur. Dieser musste wohl noch sein Auto umparken, welches irgendwo im Parkverbot stand und schaffte es nicht rechtzeitig zum Gig. Mirco hat sich kurz vor dem Gig bereit erklärt einzuspringen, damit die Band überhaupt auftreten kann. Das macht er heute Abend sogar textsicher 😉 Einen ähnlichen Auftritt hatte ich schon mal auf dem Deathfeast in Andernach erlebt. Dort spielte eine amerikanische Band auf, die ihren Shouter irgendwo auf der Hinreise verloren hatte und ein Sänger einer anderen anwesenden Band sprang ein.

Da das überhaupt nicht so einfach ist, gebührt Mirco heute Abend großer Dank. Kurz vor Ende des Gigs der Band ist dann ihr angestammter Sänger (das müsste Fabian Ott sein) da und übernimmt die letzten beiden Songs im Big House. Das gibt es überhaupt keinen Widerstand (ein Songtitel von Our Burden To Prevail) von Mirco, der das Staffelholz/Mikro direkt übergibt.

In der Pause treffe ich Veranstalter Florian Hilger und wir unterhalten uns, auch über den Gig von eben. Er freut sich, dass Mirco das bereitwillig und unkompliziert heute gemacht hat.

Gleich danach kommt eine mächtige Nummer mit Left Betrayed. Left Betrayed sind extra von den Höhen des Westerwaldes heute nach Neuwied gekommen. Metallischer Hardcore ist der Wald, in dem sie die Bäume fällen. Mehrere Besetzungswechsel haben der Band nicht geschadet. Da werden jetzt mächtig hier im Wald des Big House die Bäume gefällt. Die Band ist mit voller Energie dabei. Eine exzellente Mischung aus Metal, Hardcore und Punk wird ins Publikum geschleudert. Das hat ganz großen Stil, wie das Quintett hier vorgeht. Nicht nur ich bin fasziniert, wie sie hier die Halle zerlegen. Dass nicht nur ich hier total von den Westerwäldern Left Betrayed begeistert bin, merke ich dann in der Umbaupause, denn der Gig der Band ist in aller Munde.

Es folgen die Wiesbadener Accvsed. „Ungefilterte, rohe Verzweiflung – dieses Gefühl, dargestellt durch einen massiven, harten Sound, das ist es, was die intensive und ehrliche Energie von Accvsed ausmacht“, so die Aussage der Band Accvsed selbst zu ihrer Musik. Das Ende 2020 in Wiesbaden gegründete Quartett strebt danach, sich aus der breiten Masse an Bands hervorzuheben und der Metalcore-Szene ihren Stempel aufzudrücken. Die Band kommt hier auch richtig gut an. Es ist allerdings schon richtig schwierig, sich aus der mittlerweile doch großen Masse an Bands im (deutschen) Metalcore herauszuheben. Ich denke mal, die Jungs sind auf einem guten Weg, das zeigen auch die Reaktionen der Fans hier heute Abend. Wer weiß, wo dieser Weg die Band noch hinbringen wird.

Auch Monashee dürfen sich heute dem Shout Loud live beweisen. Das hätten sie allerdings bereits auf vorhergehenden Shout Loud Veranstaltungen bereits tun können. Leider kam bisher, trotz Ankündigungen, immer etwas bei der Band dazwischen. Nun bekommen sie hier erneut die Chance, im Big House die Fans zu begeistern. Ihr Musikvideo zum Song Choose Life hat bereits mehr als 125.000 Klicks auf YouTube, auch eine Tour durch Russland haben die Jungs bereits hinter sich.

Die Koblenzer Combo versorgt ihre Fangemeinde seit 2018 mit einer Mischung aus Metalcore und Alternative Metal. Die Band kann heute Abend ihre Klasse voll und ganz unter Beweis stellen und zeigen, dass sie nicht nur The Witcher als Song haben. Die Jungs sind heute ein richtiger Lightbringer. Ein überzeugender Auftritt der Band, um ihren auffälligen, rothaarigen Fronter Kebo. Er versteht es ausgezeichnet, das Publikum mit einzubeziehen. Die Band wird hier gefeiert. Fronter Kebo dankt an diesem Abend seinem Opa, der heute Geburtstag hat/hätte. Er ermuntert als selbst Betroffener, bei Problemen mit anderen Menschen offen über diese zu sprechen – think positive! Bei einem Song bittet er den Fronter von Accvsed auf die Bühne, um diesen Song mit ihm zu performen. Dieser muss allerdings zuerst einmal gefunden werden. Der kommt dann zwar auf die Bühne, allerdings gelingt die gemeinsame Performance am Mikro nicht so ganz. Das macht allerdings nichts, denn Spaß haben sie hier alle.

Noch mal Umbauphase zum großen Finale mit Plagueborne. Leider hat es sich jetzt hier in der Konzerthalle des Big House etwas gelichtet und der Altersdurchschnitt der Fans vor der Bühne ist um einiges älter geworden. Nun ist (Technical) Death Metal angesagt. Einige der Fans der vorangegangenen „jungen“ Metalcore Bands sind nach draußen gegangen, dafür sind die etwas älteren Fans, die eben noch im Vorraum gesessen haben, als die anderen Bands spielten, nun nach innen gekommen. Es ist wohl etwas schwierig für einige Fans, hier eine geeignete Schnittmenge zu finden. Die, die jetzt nicht drinnen beim Gig von Plagueborne sind, verpassen auf jeden Fall etwas. Frontmann Stefan Höfer kündigt auf der Bühne das Intro an: „Jetzt starten wir mit einem kleinen anschleichenden Orchester (vom Band).“ Was nach dem Intro folgt, ist technisch versierter Modern Death Metal mit mächtigen Grooveparts und schmetternden Blastbeats. Darauf aufbauend treffen brachiale Riffs auf melodisch/atmosphärische Parts, unterlegt von tiefen Growls und fiesen Screams! Wie gehabt, versinkt hier live bei Plagueborne alles in Schutt in Asche. Das durften die eingefleischten Fans der Shout Loud Serie bereits mehrfach live erleben. A Blueprint For Annihilation heißt das Debütalbum der Band aus dem Jahr 2021, welches Death Metal brutal serviert, mit ausgefallenen technischen Spielereien präsentiert. Dieser Longplayer von Plagueborne ist ein Beast, welches nicht nur uns bei Time For Metal überzeugen und die Band in die Top Listen befördern konnte.

Der Titelsong A Blueprint For Annihilation ist der Opener der heutigen Setliste, die insgesamt neun der zehn Songs des Albums beinhaltet. Lediglich der Song Godforsaken wird heute nicht gespielt. Damit dürfen sich die Fans an einer fast kompletten Albumsetliste erfreuen, die live umgesetzt voll reinhaut. Plagueborne zeigen hier, dass auch die Liveumsetzung des gelobten Albums ein Fest für die Ohren ist! Plagueborne setzen zum Abschluss noch einmal eine richtige Duftmarke.

Der Termin für das nächste Shoud Loud, also die Ausgabe Vol. 18, steht auch schon fest. Am 12.10.2024 dürfen sich die Fans auf das Event erneut freuen!