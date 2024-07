The Last Gang: veröffentlichen neue Single mit Video „Madness“

The Last Gang haben mit Madness die erste Single aus ihrem kommenden Album Obscene Daydreams veröffentlicht, das am 20. September via Fat Wreck Chords erscheinen wird!

„Wir haben nicht wirklich ein Thema“, sagt Brenna Red, Sängerin und Gitarristin von The Last Gang. „Wir sind einfach ein Haufen Punkrocker, die gerne Musik machen und über Dinge schreiben, die uns gut, wütend und lebendig fühlen lassen.“

„Gut, wütend und lebendig“ trifft es ganz gut, wenn The Last Gang ihr drittes Album Obscene Daydreams veröffentlichen. Mit elf Tracks scharf komponiertem Punk, der keine Pointen auslässt, ist das Quartett aus Orange County, das von Bassist Sean Viele, Gitarrist Ken Aquino und Schlagzeuger Sam Mankinen abgerundet wird, in Topform und bereit zu explodieren.

Obscene Daydreams wurde erneut mit dem Produzenten Cameron Webb (Pennywise, Alkaline Trio, NOFX) aufgenommen und ist das Ergebnis eines neuen, bewussteren Schreibprozesses.

„Wir sind nicht die Art von Band, die Songs superschnell herausbringt“, sagt Red. „Wir stellen sicher, dass alles durchdacht ist und versuchen, die Melodien auf etwas auszudehnen, das wir noch nie zuvor gehört haben. Das war das erste Mal, dass wir so etwas unter Zeitdruck gemacht haben.

Ich glaube, wir haben es in weniger als einem Jahr fertiggestellt, geschrieben und aufgenommen, was für uns superschnell ist“, fährt sie fort. „Cameron sagt immer: ‚Ihr solltet ein Album pro Jahr machen – die Beatles haben das gemacht! Ich sage: ‚Ich bin nicht die verdammten Beatles!‘“

Oder NOFX, was das betrifft. Anders als bei Noise Noise Noise von 2021 hat Red die Songs nicht mit Fat Mike ausgearbeitet, dessen Bandverpflichtungen ihn auf Trab hielten.

„Ich war ein bisschen nervös, weil ich weiß, dass Mike beim letzten Mal wirklich etwas beitragen wollte“, sagt Red. „Also dachte ich: ‚Gott, ich hoffe, Dad ist einverstanden.'“

„Dad“ hat zugestimmt, und Obscene Daydreams liefert die für The Last Gang typische Mischung aus melodischen Hooks und rohen Gefühlen. Während Empörung und Trotz bei diesen Gefühlen eine wichtige Rolle spielen – siehe die Wut von NRA Back 2 School und Hide The Antagonist oder der Klassenkannibalismus von Dogmatic Capitalizer – spielen Liebe und Stolz eine ebenso wichtige Rolle.

Der Opener Electric Avenue ist eine Ode an die „Ride-or-Die“-Freundschaft, und Madness ist ein echtes Liebeslied (oder so nahe daran, wie es eine „nihilistische Optimistin“ wie Red liefern kann). Berlin To Rome zelebriert das Leben auf der Straße, und in Rumors lässt Red ihr zickiges Selbstvertrauen spielen. Eine Interaktion mit einem bigotten Fan inspirierte The Others und zwang Red dazu, die LGBTQIA+-Verbundenheit von The Last Gang zu verdeutlichen – und eine Star Trek-Referenz einzuschmuggeln.

„Es heißt IDIC, unendliche Vielfalt in unendlichen Kombinationen“, sagt sie. „Es ist wie das Mantra der Vulkanier, aber ich liebe diesen Satz. Da draußen ist alles möglich – jedes Geschlecht, jede Liebe, jeder Glaube, jeder Gedanke, jede Realität.“

Die Authentizität der Musik von The Last Gang liegt in diesen gelebten Erfahrungen, ob es sich nun um nerdige Star-Trek-Anspielungen handelt oder um die „Wenn du weißt, weißt du“-Details, die in Electric Avenue vorkommen. Jedes Last Gang-Album ist eine Art Tagebuch.

„Ich werde es vorhersagen“, sagt Red. „Jedes Album, das wir von jetzt an schreiben, wird von dem handeln, was gerade in unserem Leben passiert. Es ist also eine Reflexion dessen, was uns in den letzten zwei, drei Jahren oder so passiert ist – und manchmal ist es dieselbe Scheiße, an einem anderen Tag.“

Selbst wenn das der Fall ist, finden The Last Gang etwas, das sie zu sagen haben.

Obscene Daydreams Tracklist:

1. Electric Avenue

2. The Others

3. Nra Back 2 School

4. Hide The Antagonist

5. Rumors

6. Dogmatic Capitalizer

7. Vacant Eyes

8. Madness

9. Dead Horse

10. Berlin To Rome

11. Years From Now

