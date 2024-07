Sweet: veröffentlichen neues Studioalbum „Full Circle“ am 20.09.2024

Sweet veröffentlichen ihr neues Studioalbum Full Circle am 20. September auf Metalville Records. Full Circle wird zudem auch das letzte reguläre Studioalbum in der erfolgreichen Karriere der Band sein.

Sweet sind ein Phänomen, das die Rock-Welt seit Jahrzehnten in ihren Bann zieht. Im Laufe der Zeit verkauften Sweet mehr als 55 Millionen Tonträger und erreichten dabei weltweit 34 Nummer 1 Chartpositionen.

Der goldene Faden, der die Vergangenheit mit der Gegenwart und der Zukunft verbindet, ist Sweet-Urgestein Andy Scott mit all seiner Entschlossenheit, das musikalische Vermächtnis der Band, die Aufnahmen und die Tourneen auf höchstem Niveau zu halten.

Die Band vereinigt auch heute nach wie vor herausragende Musiker, welche die volle Energie und den hochfliegenden Gesang wiedergeben, welche mit dem Sweet-Sound verbunden sind und das Markenzeichen der Band darstellen.

Sweet begannen im Jahr 2019 mit dem Schreiben von neuen Songs für Full Circle. Durch die Pandemie wurde das Projekt jedoch auf Eis gelegt, und die Band veröffentlichte stattdessen Isolation Boulevard. Dieses beinhaltete Remote-Aufnahme-Sessions, die dem alten Material einen neuen Kick verpassten. Das Album wurde gut aufgenommen und die Single Set Me Free platzierte sich in vielen Heritage Rock Charts.

Nachdem die Covid-Phase der Isolation hinter uns lag, begannen Sweet erneut mit den Arbeiten zu Full Circle. Die Tourneepläne der Band unterbrachen zwar zwischenzeitlich die Sessions, aber im Frühjahr 2024 waren die Aufnahmen schließlich abgeschlossen. Die Band präsentiert sich auf den neuen Songs in Höchstform, und auch Andy und Tom als Produzenten sind sehr stolz auf das Ergebnis ihrer Arbeit.

Full Circle Tracklist:

1. Circus

2. Don’t Bring Me Water

3. Burning Like A Falling Star

4. Changes

5. Defender

6. Everything

7. Destination Hannover

8. Rising Up

9. Fire In My Heart

10. Coming Home

11. Full Circle

Sweet Line-Up:

Paul Manzi – Lead Vocals

Lee Small – Bass Guitar/Vocals

Tom Cory – Guitars/Keys/Vocals

Adam Booth -Drums/Percussion

Andy Scott – Guitars/Vocals

Sweet Links:

https://www.thesweet.com/

https://www.facebook.com/TheSweetOfficial/

https://www.instagram.com/thesweet.official