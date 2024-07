Lita Ford von den Runaways: erstmalig bei Rock Meets Classic 2025

Es ist eine weitere Sensation, die Veranstalter Manfred Hertlein für sein Herzensprojekt Rock Meets Classic verkünden kann: 2025 wird erstmals Lita Ford auf der RMC-Bühne stehen!

Die Engländerin führte (gemeinsam mit Joan Jett und Cherrie Currie) Mitte der 1970er-Jahre die erste große Girlband der Welt an, die Runaways. Die Teenager gehören im Rockbusiness bis heute zu den größten Senkrechtstartern aller Zeiten. Zu ihren Vorbands gehörten damals Top-Acts wie Cheap Trick und Tom Petty.

Lita Ford: „Ich bin geehrt und aufgeregt, Teil der hoch energetischen Rock Meets Classic-Tour zu sein, mit all den größten Sängern du Musikern! Deutschland gehört zu meinen Lieblingsplätzen auf dem Planeten und ich kann es kaum erwarten, endlich wieder hierhin zurückzukommen – es ist schon viel zu lange her. Diese Shows werden magisch sein!“

Zu dieser Magie wird auch Lita Ford beitragen – mit dem Runaway-Hit Cherry Bomb!

Nach ihrem Ausstieg bei den Runaways 1979 startete Lita eine erfolgreiche Solokarriere. Ihr meist beachtetes Werk, Lita (1988), enthält die Hit-Singles Kiss Me Deadly und Close My Eyes Forever, ein wunderschönes Duett mit Ozzy Osbourne.

Zudem präsentiert die Sängerin einen Titel ihres neuen Albums, das Anfang 2025 weltweit erscheint. Die RMC-Fans werden in den Genuss kommen, all diese Highlights live zu erleben. Und: wir dürfen gespannt sein, wer dann beim Ozzy-Song Litas Duettpartner auf der Bühne sein wird!?

Als erste beiden Acts für die RMC-Tour 2025 verkündete Hertlein bekanntlich bereits Fran Cosmo, den langjährigen Frontmann der US-Supergroup Boston, sowie John Elefante, den Sänger von Kansas.

Fran Cosmo war von 1994 bis 2004 Leadsänger von Boston und ist auf deren Top-Album Walk On zu hören, auf dem sich mit I Need Your Love und dem Titeltrack auch zwei Top 10 Hits befinden. Bei Rock Meets Classic wird Cosmo die Zuschauer natürlich auch mit den Boston Mega-Krachern More Than A Feeling, Peace Of Mind oder Amanda begeistern

John Elefante war von 1981 bis 1984 (als Nachfolger von Steve Walsh) der Sänger und Keyboarder von Kansas. In dieser Zeit fungierte der vierfache Grammy-Gewinner als Haupt-Songschreiber der US-Supergroup und steuerte Hits wie Fight Fire With Fire bei. Natürlich stehen bei RMC auch großartige Hymnen wie Dust In The Wind auf der Setlist.

Hertlein: „Wir sind unglaublich froh und stolz, unserem tollen Publikum solche Top-Acts wie Lita Ford sowie die ehemaligen Sänger von Boston und Kansas für 2025 präsentieren zu können. Die Hälfte des 2025er-Line-Ups steht nun bereits. Aktuell sprechen wir mit weiteren hochkarätigen Bands und Künstlern. Die Fans dürfen sich in den kommenden Wochen also noch auf die Bekanntgabe weiterer legendärer Stars für die RMC-Tour 2025 freuen.“

Insgesamt werden sechs Acts auf der Believe In Rock ’n‘ Roll-Tour 2025 zu bewundern sein!

Rock Meets Classic Tour-Daten:

Believe In Rock ’n‘ Roll Tour 2025

03.04.2025 – Regensburg – Donau Arena

04.04.2025 – Frankfurt – myticket Jahrhunderthalle

05.04.2025 – Ingolstadt – Saturn Arena

06.04.2025 – München – Olympiahalle

10.04.2025 – Ludwigsburg – MHP Arena

11.04.2025 – Kempten – bigBox

12.04.2025 – Nürnberg – Arena Nürnberger Versicherung

13.04.2025 – Würzburg – tectake Arena

15.04.2025 – Passau – Dreiländerhalle

Tickets für die Konzerte 2025 sind unter www.eventim.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie unter www.tourneen.com erhältlich.

www.rockmeetsclassic.de