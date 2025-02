Rock Meets Classic: Hannover Absage

Der am 19. April 2025 geplante Termin von Rock Meets Classic in Hannover (Swiss Life Hall) kann aus produktionstechnischen Gründen nicht stattfinden und wird ersatzlos abgesagt. Bereits gekaufte Tickets können dort zurückgegeben werden, wo sie gekauft wurden. Entstandene Unannehmlichkeiten bitten wir zu entschuldigen und würden uns freuen, Sie bei einem der zahlreichen anderen Termine der Tournee begrüßen zu dürfen!

Believe in Rock’n’Roll Tour 2025:

Do., 03.04.2025 Regensburg Donau Arena

Fr., 04.04.2025 Frankfurt myticket Jahrhunderthalle

Sa., 05.04.2025 Ingolstadt Saturn Arena

So., 06.04.2025 München Olympiahalle

Mi., 09.04.2025 Düsseldorf Mitsubishi Electric Halle

Do., 10.04.2025 Ludwigsburg MHP Arena

Fr., 11.04.2025 Kempten bigBox

Sa., 12.04.2025 Nürnberg Arena Nürnberger Versicherung

Di., 13.04.2025 Würzburg tectake Arena

Di., 15.04.2025 Passau Dreiländerhalle

Do., 17.04.2025 Halle/Westfalen OWL Arena

Do., 19.04.2025 Hannover Swiss Life Hall (abgesagt)

So., 20.04.2025 Berlin Tempodrom

Weitere Infos unter tourneen.com