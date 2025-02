Veil Of The Serpent: kündigen Digital-Deluxe-Edition von „Gallery Of Sin“ an

Die internationale Heavy-Metal-Band Veil Of The Serpent wird am 21. März 2025 die Digital-Deluxe-Edition ihres gefeierten Debütalbums Gallery Of Sin veröffentlichen. Diese erweiterte Edition wird das komplette Album zusammen mit Instrumentalversionen aller Tracks enthalten und bietet den Fans eine neue Möglichkeit, die cineastische Erzählweise und die donnernden Klanglandschaften der Band zu erleben.

Als ersten Vorgeschmack hat die Band die Instrumentalversion des Titeltracks des Albums veröffentlicht, die ab heute auf allen wichtigen Streaming-Plattformen verfügbar ist. Diese kraftvolle Wiedergabe lässt den Gesang weg und bringt die eindringlichen Melodien und die komplexe Instrumentierung in den Vordergrund.

Das Video dazu könnt ihr euch hier ansehen:

Mit seiner Mischung aus krachenden Riffs, unheimlichen Melodien und düsteren Geschichten hat Gallery Of Sin die Fans weltweit begeistert. Die Digital-Deluxe-Edition erweitert dieses Erlebnis und lädt die Hörer ein, die komplexen Schichten jedes Tracks auf eine neue und einzigartige Weise zu erkunden.

Gallery Of Sin (Digital Deluxe Edition) – Tracklist:

1. The Wolves Among Us

2. Prelude To Dread

3. Profiling A Demon

4. Gallery Of Sin

5. The End And The Beginning

6. Acquiesce And Ignore

7. Absolution

8. Becoming Ascendant

9. Grease The Wheels

10. The Rolling And The Thunder

11. Deliverance

12. Schadenfreude

13. Megalomania

14. Sleep Tight

15. Prelude To Dread (Instrumental)

16. Profiling A Demon (Instrumental)

17. Gallery Of Sin (Instrumental)

18. The End And The Beginning (Instrumental)

19. Acquiesce And Ignore (Instrumental)

20. Absolution (Instrumental)

21. Becoming Ascendant (Instrumental)

22. The Rolling And The Thunder (Instrumental)

23. Deliverance (Instrumental)

24. Schadenfreude (Instrumental)

25. Megalomania (Instrumental)