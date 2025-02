Battle Beast: spielen am 17.10.2025 in der Inselpark Arena in Hamburg

Die Band Battle Beast hat eine gewaltige 36-Konzerte umfassende Europatour als erste Etappe ihrer nächsten Welttournee angekündigt. Der Auftakt erfolgt mit einem Knall am 17.102025 mit ihrer bisher größten Headliner-Show in Deutschland, in der Inselpark Arena in Hamburg. Die Tour wird die Band bis Mitte Dezember auf die Straßen Europas führen.

Um das Line-up mit melodischer Metal-Exzellenz zu vervollständigen, freut sich die Band, Deutschlands Metal-Sensation Dominum als Special Guest sowie Schwedens aufstrebende Power-Metal-Band Majestica als Opener begrüßen zu dürfen.

Der Ticketverkauf für die Tour findet ihr unter www.battlebeast.fi/tour.

Das Sextett aus Helsinki befindet sich derzeit tief in den Studioarbeiten für ihr siebtes Album, das noch vor Tourbeginn erscheinen soll.

„Wir können es kaum erwarten, die neuen Songs live zu spielen und allen zu zeigen, woran wir gearbeitet haben. Alles an dieser Tour wird größer, besser und beeindruckender als je zuvor. Wir freuen uns darauf, alle unsere Freunde wiederzusehen – und hoffentlich viele neue zu gewinnen!“ kommentiert Bassist Eero Sipilä.

Mit sechs Alben, über 300 Millionen Streams und vier aufeinanderfolgenden #1-Alben hat die Band in fast zwei Jahrzehnten die Metalszene erobert. Jetzt, stärker denn je, ist Battle Beast bereit, ihre bisher epischste Show auf die Metal-Fans loszulassen.