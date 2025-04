Rock Meets Classic Farewell Tour 2026: die Termine stehen fest

Am 3. April startet Rock Meets Classic 2025 in Regensburg. Noch bevor dort der erste Vorhang der diesjährigen Believe In Rock ’n‘ Roll-Tour fällt, verkündet RmC-Produzent Manfred Hertlein bereits die Termine für die Konzertreise im nächsten Jahr. Es wird die Letzte sein! Rock Meets Classic geht 2026 auf Abschiedstour!

„Die große Ära des Classic Rock geht zu Ende“, erklärt Hertlein. „Auch Rock-Legenden altern, werden krank oder sind bereits von uns gegangen. Es wird somit immer schwerer, ein gewohnt hochkarätiges Feld an legendären, tollen Musikern zu finden und sie und ihre Hits unserem treuen Publikum bei Rock Meets Classic live zu präsentieren. Deshalb veranstalten wir 2026 die finale RmC-Tour!“

Der erste Act steht auch schon fest: kein Geringerer als Ausnahme-Künstler Michael Schenker (formerly of Scorpions & UFO) wird virtuos seine Flying V Gitarre einsetzen, um zusammen mit dem RmC-Orchester Mega-Kracher wie Doctor Doctor oder Lights Out zu rocken!

Die Abschiedstour beginnt am 7. April 2026 in Frankfurt und umfasst die sieben erfolgreichsten RmC-Städte. Sieben Chancen also, noch einmal – ein letztes Mal – die Faszination des grandiosen, einzigartigen Live-Spektakels zu erleben!

Der exklusive Vorverkauf für die große RmC-Abschiedstour ist am 2. April, um 10 Uhr via Eventim gestartet.

Tipp: Sichert euch auch noch Tickets für die am 3. April 2025 beginnende, diesjährige Tour, die mit Superstars wie Special Guest Lita Ford (formerly of The Runaways), Co-Headiner Glenn Hughes (formerly of Deep Purple & Black Sabbath) und Headliner Randall Hall (formerly of Lynyrd Skynyrd) zwölf Städte beehrt.

Noch eine gute Nachricht zum Schluss: „Wir werden 2027 mit einem ganz neuen Konzept zurückkommen“, verspricht der Produzent.

Hertlein weiter: „Wir sind jetzt schon fleißig dabei, mit unserem langjährigen Partner Rock Antenne etwas Großartiges auszuarbeiten!“

Rock Meets Classic Farewell Tour 2026:

Di., 07.04.2026 – Frankfurt – myticket Jahrhunderthalle

Mi., 08.04.2026 – Kempten – bigBox

Do., 09.04.2026 – Nürnberg – Arena Nürnberger Versicherung

Fr., 10.04.2026 – Passau – Dreiländerhalle

Sa., 11.04.2026 – Regensburg – Donau Arena

So., 12.04.2026 – München – Olympiahalle

Mo.,13.04.2026 – Ingolstadt – Saturn Arena

Exklusiver Presale: Mi., 02.04.2025, 10 Uhr auf eventim.de

Allgemeiner Vorverkaufsstart: Fr., 04.04.2025, 10 Uhr an allen bekannten Vorverkaufsstellen

Weitere Infos unter tourneen.com

Die Manfred Hertlein Veranstaltungs GmbH ist seit über 45 Jahren eine der führenden Größen im Event- und Tourneegeschäft. Mit über 15.000 organisierten Veranstaltungen und einer beispiellosen Karriere im Entertainmentbereich bringt das Unternehmen weltweit renommierte Künstler auf die Bühne. Von Rock-Legenden bis zu Pop-Ikonen hat die Hertlein GmbH für Stars wie Genesis, Tina Turner, David Bowie, Beyoncé, Justin Timberlake, U2 und viele weitere unvergessliche Auftritte geschaffen. Wegweisend ist das Projekt Rock Meets Classic, das mit mehr als 750.000 begeisterten Besuchern in neun Ländern einen festen Platz in der europäischen Musiklandschaft eingenommen hat. Die Veranstaltermarke steht für Innovation und Leidenschaft und ist eine feste Größe für Events, die das Publikum mit einzigartigen Erlebnissen und hochkarätigen Künstlern begeistern.