Wie alle anderen Bands, Musiker und Fans waren auch Sweet für einige Monate in ihrem Schaffen eingeschränkt. Die Musiker nutzten die Zeit, um Isolation Boulevard, eine Sammlung von 12 Re-Recordings aus dem umfangreichen Fundus ihrer Klassiker einzuspielen. Die Aufnahmen entstanden während der besagten Corona-Pandemie durch Andy Scott und Bruce Bisland zusammen mit Paul Manzi und Lee Small, die 2019 zur Truppe stießen. Isolation Boulevard kommt auf eine Spielzeit von 46 Minuten und wurde wie schon der neue Longplayer Full Circle über Metalville veröffentlicht. Seit Funny How Sweet Co-Co Can Be aus dem Jahr 1971 sind die Briten aus dem Rock- und Glam-Rock-Geschäft nicht mehr wegzudenken. Andy Scott als einziges verbliebenes Gründungsmitglied und Gesicht von Sweet ist eine Genreikone. In über fünf Jahrzehnten ist er mit so manchem Mitstreiter durch die Lande gezogen. Ganz neu Adam Booth, der Bruce Bisland erst vor ein paar Monaten abgelöst hat, aber auf dieser Produktion nicht zu hören ist.

Die Musik von Sweet kann man immer noch als Party Rock bezeichnen. Immer gut gelaunt, hauen die Briten einen Kassenschlager nach dem anderen aus den Boxen. Fox On The Run, der Opener, ist und bleibt eine coole Nummer. Ein weiterer Höhepunkt in einem top bestückten Re-Recordings Silberling ist der Hit Love Is Like Oxygen. Es folgen Blockbuster, Set Me Free oder Turn It Down und zum Schluss darf Ballroom Blitz die Hüften kreisen lassen. Vom Artwork, welches die beteiligten Musiker ziert, bis hin zur sauberen wie wohlklingenden Produktion – alles passt auf Isolation Boulevard. Ohne die Hintergrundinfo der Pandemie hätte man nicht vermutet, dass die Aufnahme erschwert war. Die Musiker versprühen eine unglaubliche Energie und Freude, diesen Evergreens frisches Leben einzuhauchen. Bei Isolation Boulevard, der einen noch so grauen Regentag versüßen kann, macht man nichts falsch

Hier! geht es für weitere Informationen zu Sweet – Isolation Boulevard in unserem Time For Metal Release-Kalender.