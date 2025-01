Peacebone: veröffentlichen ihre neue EP „Blame The Bird“ am 31.01.2025

Die in Vevey ansässige Psychedelic-Rock-Band Peacebone ist stolz, bekannt zu geben, dass ihre neue EP mit dem Titel Blame The Bird am 31. Januar in digitaler Form über Sixteentimes Music veröffentlicht wird. Auf der neuen EP begeben sich Peacebone in dunklere und psychedelischere Gefilde als zuvor. Das Schweizer Quintett navigiert durch Freude und Schmerz und bewegt sich mit seinem mit Stoner-Blues angereicherten Psychedelic-Rock in Richtung Heilung.

Die beiden Singles Never Run Away und Break New wurden bereits in den vergangenen Monaten veröffentlicht:

Never Run Away https://tinyurl.com/y2hrf2me

Break New https://tinyurl.com/4mxjyusx

Nach zwei Alben (Metanoïa im Jahr 2021 und Warm Paint im Jahr 2023), die eher in Richtung Classic-Rock tendierten, erweitern Peacebone ihren Sound auf Blame The Bird. Sie schlagen einen düstereren, verwinkelteren Ton an, der vom kalifornischen Desert-Rock beeinflusst ist, bieten aber auch Momente ätherischer, psychedelischer Klarheit, die vom Post-Rock beeinflusst sind, und würzen alles mit neo-psychedelischen Akzenten. Die Riffs sind massiv, die Melodien traumhaft und Texte von Rebekah Atkinson sind zutiefst emotional – sie fangen Verletzlichkeit ein, den Mut, sich seinen Dämonen zu stellen, und die Kühnheit, destruktive Überzeugungen herauszufordern.

Auf Blame The Bird behandelt das Quintett in fünf Stücken sehr persönliche Themen. Auf Break New zum Beispiel erforscht die Band die Angst, sich unwiederbringlich gebrochen zu fühlen, und die zerstörerischen Auswirkungen, die dies auf Beziehungen haben kann. Doch trotz dieser Unsicherheiten können Momente der Trauer durch flüchtige Wellen der Euphorie und Magie ersetzt werden, wie auf Never Run Away. Hier entflieht der Geist unter einem Sommersturm in eine traumhafte Welt, in der Fische sprechen und wir durch eine rosafarbene Stadt wandern. Die EP endet mit einem Lied über Versöhnung und heilende Liebe (Hold Me Now).

Anbei sehet ihr das Artwork von Heureux Personnage (Ewan Germanier).

Blame The Bird Tracklist:

1. Don’t Blame The Broken

2. Never Run Away

3. Whisper Of Hope

4. Break New

5. Hold Me Now

Die EP wurde von Peacebone bei Arcane Productions aufgenommen. Gemischt und gemastert von Simon Bradford bei Arcane Productions. Fotos von Angini Pai.

Peacebone sind:

Rebekah Aktinson – Gesang, Keys

Samuel Lucchini – Leadgitarre

Colin Rochat – Rhythmusgitarre

Julien Bonzon – Bass

Simon Bradford – Schlagzeug, Hintergrundgesang

Peacebone online:

Website

Instagram

Facebook