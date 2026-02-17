Bereits mehr als 40 Jahre hat die schwedische Band Glorious Bankrobbers auf dem Buckel. Das selbstbetitelte Debüt kam 1984 über ein kleines Label in Schweden auf den Markt. Später erfolgte eine CD-Auflage in den USA. Das nachfolgende Album Dynamite Sex Doze sorgte für eine Tour in den USA, auf der die Live-Scheibe Live At CBGB’s N.Y.C. aufgenommen wurde. Für den großen Durchbruch reichte es aber nicht. Seit 2023 veröffentlichen Glorious Bankrobbers neues Material. Auf Back On The Road (2024) folgte Rock ’n Roll Church (2025) und nun Intruder.

Intruder ist die dritte Platte in drei Jahren

Haben Glorious Bankrobbers ihre Archive durchwühlt und veröffentlichen jetzt ihre Tracks, die die Band in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten ansammelte? Der Veröffentlichungsrhythmus wirft diesen Verdacht auf. Neue Felder beackern die Herren nicht. Das ist bei einer Band mit einer derart langen Historie auch nicht zu erwarten. Es gibt mehr von dem bekannten Gebäck, das sich irgendwo im Glam- und Sleaze-Rock inklusive ordentlicher Rock ’N’ Roll-Attitüde tummelt. Eine Spur Dreck aus der Garage nebenan ist ebenfalls im Sound zu finden.

Ob der Titeltrack Intruder zum Auftakt, We Can Go Higher oder Rollin’ In Hollywood: Glorious Bankrobbers haben eine klare Rezeptur und frönen der Musik aus vergangenen Zeiten. Aber auch Ausflüge in Richtung Classic Rock der Marke Rolling Stones und Jumpin’ Jack Flash, wie zum Beispiel beim Anfang von Come Rain Come Shine, liefern die schwedischen Rocker. Wer nochmals in den Poser-Metal der 80er einsteigen mag, der pickt sich Down oder You Let The Devil In raus, das an die Hochzeiten der Glam- und Hair-Metal-Bands erinnert und unweigerlich die Bilder von toupierten Föhnfrisuren ins Gedächtnis ruft. Die Ballade Jane wirkt wie bereits einmal zu oft gehört, bevor Starstriped Western Boots die Attitüde des Rock ’N’ Roll nochmals beschwört.

Hier geht es für weitere Informationen zu Glorious Bankrobbers – Intruder in unserem Time For Metal Release-Kalender.