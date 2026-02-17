Avantgarde Music Festival 2026: bestätigt erste Bands

Seit über drei Jahrzehnten steht Avantgarde Music an der Spitze des Undergrounds und unterstützt Künstler, die die Grenzen extremer Musik neu definieren. Gemeinsam mit der Booking-Agentur Occult Booking schlägt das Label nun das nächste Kapitel auf: Das Avantgarde Music Festival 2026 wirft seine Schatten voraus.

Als Termin für das Event wurde Samstag, der 5. September 2026, angesetzt. Veranstaltungsort ist erneut der Legend Club im Herzen von Mailand.

Für die kommende Ausgabe wurden bereits zwei Headliner bestätigt:

Vinterland gelten als Kultname in der schwedischen Black-Metal-Geschichte. 2026 feiert die Band das 30-jährige Jubiläum ihres einzigen Studioalbums Welcome My Last Chapter mit ausgewählten Europa-Shows. Das Avantgarde Music Festival wird dabei nicht nur der italienische Tourstopp sein, sondern auch das allererste Konzert der Schweden in Italien markieren.

Moonlight Sorcery zählen aktuell zu den spannendsten Vertretern des finnischen Black Metal. Mit einer Mischung aus Aggressivität, Melodie und epischer Atmosphäre haben sie sich eine starke Live-Reputation erspielt. Da die Band jährlich nur eine sehr begrenzte Anzahl an Konzerten spielt, wird ihr Auftritt beim Festival sowohl das erste Italien-Konzert als auch eine der wenigen internationalen Shows 2026 sein.

Weitere Bands sollen in Kürze bekanntgegeben werden. Das Line-Up verspricht erneut eine sorgfältig kuratierte Auswahl kompromissloser und visionärer Underground-Acts.

Tickets sind über Dice.fm erhältlich, ein offizielles Facebook-Event wurde ebenfalls eingerichtet.

Das Legend Club befindet sich in der Viale Enrico Fermi 98 in Mailand und ist sowohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln (M3, Station Affori Centro) als auch mit dem Auto gut erreichbar.

Vor Ort wird zudem Sound Cave, der Plattenladen und Mailorder von Avantgarde Music, mit einem Stand vertreten sein. Besucher können dort eine große Auswahl an Vinyl, CDs und exklusivem Merchandise entdecken – inklusive seltener Underground-Veröffentlichungen.