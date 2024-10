Vananidr: neues Album „In Silence Descent“ erscheint am 25.10. über Avantgarde Music

Vananidr ist eine Black-Metal-Band aus Stockholm, Schweden, die offiziell im Jahr 2018 gegründet wurde, deren Wurzeln jedoch bis in die Mitte der 90er Jahre zurückreichen, damals noch unter dem Namen Hydra. Die Band erlebte im Laufe der Jahrzehnte mehrere Besetzungswechsel und reformierte sich 2010 unter dem Namen Synodus Horrenda, ein Spitzname, den Gitarrist und Sänger Anders „Flame“ Eriksson bis 2018 beibehielt, als ein neues Line-Up unter dem Namen Vananidr gegründet wurde.

Der Name Vananidr stammt aus der nordischen Mythologie und ist ein anderer Name für Njord, einen der drei Vanir, die in Asgard lebten, nachdem die kriegführenden Götter ihre Waffen niedergelegt hatten. Die vierköpfige Band besteht nun aus Anders Eriksson (Gitarren und Gesang), dem ehemaligen Amon Amarth-Schlagzeuger Fredrik Andersson (Schlagzeug), Per Lindström (Bass) und dem ursprünglichen Hydra-Gründer Alexis „Titan“ Xanthopoulos (Gitarre). Die Band hat unermüdlich neue Musik veröffentlicht, zuerst über Purity Through Fire, dann über Black Lion, mit dem bemerkenswerten Ergebnis von vier Studioalben in etwas mehr als vier Jahren.

In Silence Descent, das fünfte Studioalbum von Vananidr, ist, wie der Titel schon andeutet, eine Erkundung von Dunkelheit und Verzweiflung, ein Gefäß zu einer Welt jenseits des Grabes. Auf den acht Tracks mischen sich Melodien aus reiner nordischer Melancholie mit gleichen Anteilen an Raserei, Frustration und Leid und schaffen so ein perfektes Beispiel für skandinavischen Black Metal. Die Texte von Vananidr waren schon immer sehr persönlich und handeln von der Dunkelheit im Inneren und dem Abscheu vor der Menschheit.

Avantgarde Music wird In Silence Descent am 25. Oktober 2024 veröffentlichen. Vorbestell-Optionen auf Bandcamp findet ihr hier.

Die Trackliste zu In Silence Descent findet ihr im Time For Metal Release-Kalender (hier):

Vananidr

In Silence Descent

Label: Avantgarde Music

Release-Datum: 25.10.2024

Herkunft: Schweden

Genre: Black Metal

Verfügbare Formate: CD / LP / Digital

Vananidr online:

https://www.facebook.com/vananidr

https://www.instagram.com/vananidrofficial

https://vananidr.bandcamp.com