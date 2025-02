In The Woods…: veröffentlichen neue Video-Single „The Things You Shouldn’t Know“ aus dem kommenden Album „Otra“

In The Woods… enthüllen den Videoclip The Things You Shouldn’t Know als nächste Vorab-Single aus ihrem kommenden neuen Album Otra. Das siebte Album der norwegischen Avantgarde-Metal-Band aus der Stadt Kristiansand soll am 11. April 2025 erscheinen.

Der Videoclip The Things You Shouldn’t Know steht ab sofort hier bereit:

In The Woods… kommentieren The Things You Shouldn’t Know wie folgt: „This single is an eight minute power display as we take a dive back in time to bring back certain elements of ‚what used to be‘; and it also demonstrates how we take our roots seriously“, erklärt Gitarrist und Keyboarder Kåre André Sletteberg. „This track is a hard hitting melodic piece of art with smooth and beautiful vocal melodies blended with black metal elements on guitars. It’s stretching from the darkest corners of the forest into the melodic meadows of our dreams and nightmares. When this piece was completed, we knew that due to the many elements, dynamics, and feelings worked into the song, it was a more than worthy opener for the album. Doom!“

Otra – Trackliste:

1. The Things You Shouldn’t Know

2. A Misrepresentation Of I

3. The Crimson Crown

4. The Kiss And The Lie

5. Let Me Sing

6. Come Ye Sinners

7. The Wandering Deity

(Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

Release-Datum: 11.04.2025

Style: Avant-garde metal

Label: Prophecy Productions

Gitarren-, Bass- und Gesangsaufnahmen: im In The Woods Homestudio, Kristiansand (NO)

Schlagzeugaufnahmen: von John Ronny Bøe im Krutt Studio, Kristiansand (NO)

Mixing und Mastering: durch Frédéric Gervais im Studio Henosis, Bois d’Arcy (FR)

Gestaltung und Layout: von Seiya Ogino (Ogino Design)

Gastmusiker:

Alf Erik Sørensen – zusätzliche Keyboards

Hector Montero – zusätzliche Synthesizer

Verfügbare Formate:

CD im Digipak

2CD mit 36-seitigem Artbook

Schwarze Gatefold-Vinyl-LP

Lilafarbene Gatefold-Vinyl-LP

Rot-Schwarz marmorierte Gatefold-Dracula-Vinyl-LP

Otra hier vorbestellen: http://lnk.spkr.media/inthewoods-otra

Mit ihrem siebten Studioalbum Otra könnten die norwegischen Avantgarde-Metaller In The Woods… ihre Hörer überraschen – vor allem diejenigen, die die bemerkenswerte Entwicklung, die die Band aus der südnorwegischen Stadt Kristiansand seit den frühen Neunzigern durchgemacht hat, nicht verfolgt haben.

Die Tracks auf Otra sind überraschend fesselnd, mit melodischen Melodien, die den heutigen Sound von In The Woods… – obwohl auch immer wieder progressive Elemente und gelegentliche raue Erinnerungen an die raue Vergangenheit der Norweger durch das Gewebe dieser Songs schimmern. Was Otra von der durchschnittlichen Heavy-Musik abhebt, ist die hervorragende Komposition, die von der Erfahrung eines Experten zeugt und mit einer scheinbaren Leichtigkeit daherkommt, die die Leistung noch größer macht.

Textlich dreht sich Otra um Geschichten, die mit dem gleichnamigen Fluss zusammenhängen, der sich 245 Kilometer lang durch den Süden Norwegens schlängelt und bei der Heimat der Band in Kristiansand in den Skagerrak mündet, die Meerenge, die das Land von Dänemark und Schweden trennt.

Den Namen In The Woods… muss man den Anhängern von Avantgarde und Black Metal kaum vorstellen. Auch ihre Koordinaten innerhalb der Szene sind hinlänglich bekannt: Die Norweger gehörten zu den Bands, die in den frühen Neunzigern an der aufkeimenden Entwicklung des Black Metal beteiligt waren und den Sound eines starken Subgenres maßgeblich mitgestaltet haben.

In The Woods… wurden 1991 in Kristiansand gegründet. Damals entstand die Band als Ableger der Originalbesetzung von Green Carnation bei denen einige der Mitglieder ebenfalls mitwirkten. Sie erwarben sich schnell einen guten Ruf im Underground als innovative Band, die die Grenzen ihres Genres sprengte. Ihr 1993 veröffentlichtes Demo Isle Of Men wurde in der Tape-Szene weit verbreitet. Viele ihrer Ideen und Riffs flossen in das erste Album Heart Of The Ages (1995) ein, das den Black Metal nachhaltig prägte und zu Recht als einer der frühen Klassiker des Genres gilt.

In The Woods… weigerten sich, sich auf ihren Lorbeeren auszuruhen und stießen mit Omnio (1997) und Strange In Stereo (1999), die beide reich an Experimenten waren, in andere musikalische Dimensionen vor. Im Jahr 2000 gaben die Norweger ihren Split bekannt, der das Ende ihrer ersten Ära markierte.

Nach dem tragischen Tod von Gründungsgitarrist Oddvar A.M. alias Oddvar Moi am 13. Mai 2013 ließ Schlagzeuger Anders Kobro die Band wieder aufleben und holte die Botteri-Zwillinge aus der ursprünglichen Stammbesetzung zurück ins Boot. Sie wurden durch den neuen Sänger James Fogarty und den Gitarristen Kåre André Sletteberg ergänzt. Dies führte zum zweiten Lebenszyklus der Band, der mit der offiziellen Reunion im Jahr 2014 begann. Das hochgelobte Album Pure folgte 2016, aber im selben Jahr beschlossen die Botteri-Brüder, die Band wieder zu verlassen. Trotz einer Phase von Besetzungswechseln gelang es In The Woods…, 2018 mit Cease The Day ein weiteres starkes Album zu veröffentlichen. Während der Produktion des nächsten Longplayers Diversum trennte sich Sänger James Fogarty im Dezember 2021 von der Band, was auch das Ende eines etwas turbulenten zweiten Zyklus markiert.

In der Zwischenzeit hatten sich der Gitarrist Bernt Horne Sørensen und der einheimische Bassist Nils Olav Drivdal der Band angeschlossen. Im Jahr 2022 vervollständigte Sänger Bernt Fjellestad die Band und das Album Diversum wurde fertiggestellt, um im selben Jahr veröffentlicht zu werden. Mit einem endlich stabilen und starken Line-Up haben die Norweger an allen Fronten hart gearbeitet. Der gefeierte Auftritt beim Prophecy Fest 2024 zeugte von einer Band, die einen neuen Höhepunkt erreicht hat und bereit ist, die Welt zu erobern.

Mit Otra demonstrieren In The Woods… die Stärke und künstlerische Reife der dritten Inkarnation der Norweger. Verlockend und höchst vergnüglich zu hören, steckt die Platte dennoch voller glorreicher Details und überraschender Wendungen, die sich erst nach vielen Durchläufen erschließen. Otra ist das spannende Album, auf das die vielen Anhänger von In The Woods… gehofft haben – und obwohl es die Vergangenheit der Band sehr respektiert, geht es auch neue Wege. Viel Spaß!

In The Woods… Tourdaten für die Amidst The Ruins Tour im April, mit Saor, Imperium Dekadenz und Cân Bardd als Opener, findet ihr hier:

In The Woods… -Besetzung:

Anders Kobro – Schlagzeug

Bernt Fjellestad – Gesang

Kåre André Sletteberg – Gitarren, Keyboards

Bernt Horne Sørensen – Gitarren

Nils Olav Drivdal – Bass