Die Nashville-„Heavy Hitters“ Orthodox veröffentlichen ihre chaotische neue Single Commit To Consequence mit Comeback Kid-Sänger Andrew Neufeld über Century Media.

Orthodox-Frontmann Adam Easterling sagt: “Commit To Consequence is about taking accountability for the wrongs you’ve done, and dealing with the fallout; delivered through the extreme metaphor of finding out if your skull is bullet proof.”

Der Track erscheint kurz vor Orthodox‘ zweiwöchiger US-Tournee im Vorprogramm von Comeback Kid.