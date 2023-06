Orthodox: veröffentlichen neue Single und Video „Soaking Nerves“

Die aufstrebenden Metallic-Hardcore-Stars Orthodox aus Nashville haben im Vorfeld ihrer Sommertournee die neue Single Soaking Nerves veröffentlicht. Die Band bleibt ihren Hardcore-Wurzeln treu, greift aber auch auf die treibenden Aspekte des Nu-Metal zurück.

Orthodox-Frontmann Adam Easterling äußert sich zu dem Track: „Soaking Nerves ist ein Song darüber, wie man sein eigenes Ich wird und in seine eigene Sichtweise hineinwächst. Während dieses Wachstums legen wir oft die Disziplinen ab, die uns von unserer Familie auferlegt wurden, und manchmal ärgern wir uns über die Art und Weise, wie sie uns auferlegt wurden. Wachstum wird zu Distanz – und manchmal vergrößert sich diese Distanz zwischen dir und dem, was du einst anerzogen Gott nanntest.“

Orthodox gehen bald auf ihre Fortune Favors The Cold Tour, bei der sie von Chamber, Momentum, 156/Silence und Cell unterstützt werden. Die Tour wird am 6. Juli in Greensboro, NC im Rockhouse beginnen und am 13. August in ihrer Heimatstadt Nashville, TN im Basement East enden. Tickets sind HIER erhältlich.

Orthodox touren als Support für ihr neuestes Album Learning To Dissolve. Learning To Dissolve wurde am 19. August 2022 unter großem Lob über Century Media Records veröffentlicht. Kürzlich hat die Band Videoaufnahmen von ihrer Album-Release-Show im The End in Nashville am 28. August 2022 veröffentlicht. Einen Vorgeschmack auf die elektrisierende Live-Performance der Band gibt es HIER zu sehen.