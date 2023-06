The Flower Kings: veröffentlichen ‚The Sum Of No Evil‘ neu; letzte Veröffentlichung der Reissue-Serie

Im vergangenen Jahr haben die schwedischen Progressive-Rock-Legenden The Flower Kings und InsideOutMusic den umfangreichen Backkatalog der Band als neu gemasterte und teilweise neu abgemischte Editionen neu aufgelegt, von denen einige zum allerersten Mal auf Vinyl erhältlich sind. Jetzt erreicht diese Kampagne ihren Höhepunkt mit der Veröffentlichung von The Sum Of No Evil als Ltd CD Digipak, Gatefold 180g 2LP+CD und als Digitales Album.

Ihr könnt euch den gesamten Backkatalog hier anhören oder bestellen: https://theflowerkings.lnk.to/Re-issues

Oder seht, was Roine Stolt über die neuste Veröffentlichung und mehr zu sagen hat, hier:

Die Band hat außerdem kürzlich eine Europatournee für Oktober 2023 angekündigt, um ihr noch nicht angekündigtes neues Studioalbum vorzustellen. Auf dieser Tour wird die Band auch einige alte Epen ausgraben, nachdem kürzlich der gesamte Backkatalog der Band neu aufgelegt wurde.

Roine Stolt kommentiert: „Die Flower Kings sind zurück in der Welt des Tourens, mit einer Reihe von europäischen Terminen später in diesem Jahr. Wir werden sowohl die frühen Jahre feiern als auch Stücke von unserem neuen Album spielen. Für diese Tournee wird das Line-up aus Roine Stolt, Hasse Fröberg, Michael Stolt, Mirko DeMaio und den Keyboardern Daniel Lantz (Spring & Summer) und Lalle Larsson (Autumn) bestehen.“

Hier alle Live-Termine in der Übersicht:

July 13 Norway – Brönnöysund – Rootsfestival

Sep 16 Sweden – Uppsala – Regina Teater

Sep 17 Sweden – Uppsala – Regina Teater

Oct 4 Denmark – Copenhagen – Beta

Oct 5 Germany – Berlin – Frannz Club

Oct 6 Poland – Poznan – 2 Progi

Oct 7 Poland – Rzgow – Gok

Oct 8 Poland – Piekary Ślaskie – Ok Andaluzja

Oct 10 Czech Rep – Olomouc – Bounty Rock Cafe

Oct 11 Hungary – Budapest – A 38

Oct 12 Slovakia – Bratislava – Majestic Music Club

Oct 14 Italy – Borgomanero – Teatro Rosmini

Oct 15 Germany – Regensburg – Evenhalle Airport

Oct 16 Germany – Augsburg – Spectrum

Oct 17 Switzerland – Pratteln – Z7

Oct 19 England – Southampton – The 1865

Oct 20 England – London – Dingwalls

Oct 23 Belgium – Verviers – Spirit Of 66

Oct 24 Germany – Aschaffenburg – Colos-Saal

Oct 25 Germany – Cologne – Yard Club

Oct 26 Germany – Übach-Palenberg – Rockfabrik

Oct 27 Netherlands – Uden – De Pul

Oct 28 Netherlands – Zoetermeer – Boerderij

Oct 29 Germany – Hamburg – Logo

