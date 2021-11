The Flower Kings: kündigen 15. Studioalbum „By Royal Decree“ an

Die Prog-Ikonen The Flower Kings freuen sich, die Veröffentlichung ihres 15. Studioalbums By Royal Decree anzukündigen, das am 4. März 2022 erscheinen soll. Die Band hat auch die ersten Live-Termine zur Unterstützung des Albums angekündigt, die Ende März 2022 in Schweden stattfinden werden.

Die Band ist zurück in ihrer kreativsten, blumigsten und verspieltesten Form – ein Spiegelbild des Schmelztiegels der 70er Jahre aus Folk, Symphonik, Elektronik, Jazz, Blues, Funk und Prog. Auf dem neuen Album haben sie nach organischeren und altertümlicheren Klängen gesucht, die immer noch auf dem Fundament von Schlagzeug, Bass, Gitarren und den kultigen Hammond-, Flügel-, Mellotron- und Moog-Synthesizern basieren.

Mit dem Album kehrt auch Gründungsmitglied Michael Stolt zurück, der Bassgitarre und Gesang übernimmt, zusammen mit Mirko DeMaio am Schlagzeug, Zach Kamins an den Keyboards, Hasse Fröberg an Gesang und Gitarre und Roine Stolt an Gesang und Gitarren. Die Band kam Mitte 2021 in den Fenix Studios in Schweden zusammen, um das Album mit dem vollständig analogen Mischpult von Rupert Neve aufzunehmen. Das Album hat auch ein wunderschönes Cover, das wieder einmal von dem in Denver lebenden Künstler Kevin Sloan gestaltet wurde.

Auf der Tournee im nächsten Jahr wird die Band auch ihre frühen Jahre Revue passieren lassen und Stücke aus Retropolis, Stardust We Are, Flower Power, Space Revolver und Back In The World Of Adventures spielen. Dies wird zeitgleich mit der Veröffentlichung von neu gemasterten Ausgaben der Flower Kings-Alben auf CD und Vinyl später im Jahr 2022 geschehen. Die ersten bestätigten Live-Termine sind wie folgt:

30. März 2022 – Katalin, Uppsala, Schweden

31. März 2022 – Musikens Hus, Göteborg, Schweden

1. April 2022 – Södra Teatern, Stockholm, Schweden

Weitere Informationen zum neuen Album, Vorbestellungen und die erste Single gibt es ab dem 10. Dezember.

