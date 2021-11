Wacken Radio by Radio Bob!: das W:O:A und Radio Bob! starten ab Januar 2022 neues Online-Radio für das lauteste Festival der Welt

Wacken, 23. November 2021: Die Mutter aller Metal-Festivals, das Wacken Open Air, und Deutschlands Rockradio, Radio Bob!, launchen am 06. Januar um 6.06 Uhr gemeinsam ein komplett neues Online-Radio für die Metal-Community: Wacken Radio by RADIO BOB!. Die Fans der harten Gangart bekommen darin rund um die Uhr alle Infos, Nachrichten und Beiträge zu ihrem Lieblingsfestival, die beste Musik aus 30 Jahren W:O:A, jede Menge bekannte Wacken-Personalities und natürlich „Tons of Heavy Metal“.



Bereits seit 2017 ist Radio Bob! exklusiver Radiopartner des Wacken Open Airs, jetzt zünden die beiden Partner mit dem komplett auf das legendäre Festival zugeschnittenen Online-Radio die nächste Stufe der Zusammenarbeit: Auf wackenradio.de, radiobob.de, in der Wacken Radio-App und bei allen Online-Radio-Aggregatoren bekommen Deutschlands Metal- und Rockfans in dem neuen Format rund um die Uhr, jeden Tag alle News aus dem Wacken– Universum, Interviews, harte Beiträge und vieles mehr aus der Rock- und Metal-Szene zu hören.



Über die App können sich die Hörer*innen per Sprachnachricht ihre Lieblingssongs wünschen, die dann täglich im „Wacken-Wunschbob“ zu hören sind. Neben festen Sendungs-Formaten können die Hörer*innen zu ihren Lieblings-Wacken-Bands abrocken und in Festival- Erinnerungen schwelgen. Eine Besonderheit beim neuen Wacken Radio: Ganz gezielt sind auch Mitglieder aus der Wacken– und Metal-Community selbst mit an Bord und werden als Expert*innen und Insider zu hören sein und das Programm mitgestalten.



Thomas Jensen, W:O:A-Mitgründer über die neue Kooperation: „Wir blicken bereits auf eine langjährige Zusammenarbeit mit Radio Bob! zurück und freuen uns darauf, diese mit dem neuen Online-Radio noch weiter auszubauen!“



Sein Kompagnon und W:O:A-Mitgründer Holger Hübner ergänzt: „Radio Bob! steht für erstklassige Musik und kreative Sendungskonzepte. Es ist schön zu sehen, dass wir eine gemeinsame Vision verfolgen und Wacken Radio by Radio Bob! umsetzen können. Daher zählen wir schon jetzt die Tage bis zum Start am 6. Januar runter!“



Martin Hülsmann, Managing Director Brand, Radio Bob! erklärt: „Wir begleiten das Wacken Open Air und seine Macher schon seit vielen Jahren und das ganze Team von Radio Bob! lebt diese Partnerschaft mit viel Herzblut.“



Jan-Henrik Schmelter, Geschäftsführer und Programmdirektor, Radio Bob! fügt an: „Umso mehr freuen wir uns, dass wir unsere Zusammenarbeit nun noch weiter vertiefen. Wacken Radio by Radio Bob! soll für alle Wacken-Fans – insbesondere vor und nach dem Festival – ihr Holy Ground für die Ohren sein.“



Wacken Radio by Radio Bob!, ab Donnerstag, 06. Januar, 6.06 Uhr auf wackenradio.de und radiobob.de

Radio Bob! ist Deutschlands größter Rocksender und bietet Deutschlands Rock-Fans ein musikalisches Zuhause. Von AC/DC bis Led Zeppelin, von Nirvana bis Metallica, von Volbeat bis Green Day: Radio Bob! ist die rockige Alternative zu allen Mainstream-Sendern und überzeugt mit mutigen Aktionen, die im deutschen Radiomarkt einmalig sind. Radio Bob! ist der Senden für Männer und Frauen die rocken!

Das Wacken Open Air ist das größte Heavy Metal-Festival der Welt. Mit 800 Besuchern im Jahr 1990 gestartet, pilgern heute jährlich über 75.000 Fans aus aller Welt nach Wacken in Schleswig-Holstein und lassen die 2.000 Seelen-Gemeinde für mehrere Tage zum Mittelpunkt der Festivalszene werden. Als langjähriger Veranstalter des Wacken Open Air bündelt die ICS Festival Service GmbH Bereiche wie Bandmanagement, die Stiftung Wacken Foundation, Tour-Booking, Musikverlag, Metal Travel, Merchandisingvertrieb und Ticketing. Aus diesem Netzwerk entstehen in Kooperation mit Partnern immer wieder kreative Lösungen und Ideen, die das Festivalerlebnis revolutionieren, technische Innovationen ermöglichen und außergewöhnliche Eventkonzepte hervorbringen. Das Wacken Open Air 2022 findet vom 4. bis zum 6. August 2022 statt.