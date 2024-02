Wacken Open Air: baut Line-Up weiter aus

Passend zum Valentinstag beschenkt das Wacken Open Air seine Fans mit einer liebevollen Bandwelle voller weiterer Highlights für die diesjährige Ausgabe des Festivals.

Angeführt wird sie von niemand geringerem als Gene Simmons, der zwar nicht mehr mit Kiss auf den Bühnen dieser Welt stehen wird, wohl aber mit seiner eigenen Band. Diese besteht aus Musikern, die unter anderem mit Sebastian Bach, Vince Neil und Billy Idol gespielt haben. Um die Vorfreude weiter zu schüren, verrät Simmons im Interview mit The Bullhead, dem eigenen Magazin des W:O:A, dessen erste Ausgabe in kürze digital veröffentlicht werden wird: „Das Set wird viel härter sein als das, was Kiss gespielt haben, und ich werde Songs spielen, die noch nie zuvor veröffentlicht worden sind. Solosongs von mir.“

Mit den US-Sludge-Ikonen Baroness und den Deathcore-Helden Whitechapel kommen Freund:innen derber Riffs voll auf ihre Kosten. Der Wacken-erprobte Comedian Bülent Ceylan wird mit seinem neuen NDH-Projekt gleichsam auf die Nackenmuskulatur wie auf das Zwerchfell zielen, während Massive Wagons die Hüften in Schwung bringen. Ex-Equilibrium-Sänger Robse sowie die beiden griechischen Bands Persefone und Planet Of Zeus vervollständigen den heutigen Band-Blumenstrauß.

Alle Infos zum Wacken Open Air 2024 finden sich auf wacken.com.