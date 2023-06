Wacken Open Air: verbessert Inklusion und Barrierefreiheit

„All we are, we are all!“ Wenn Headlinerin Doro in diesem Jahr ihren gleichnamigen Hit schmettert, werden Zehntausende Metalheads aus voller Brust mitsingen. Und wenn die Metal-Familie „alle“ sagt, dann heißt das auf dem „heiligen Acker“ in Schleswig Holstein wirklich „alle“: Denn beim Wacken Open Air gehören Inklusion und Barrierefreiheit zum guten, lauten Ton.

„Metalheads halten zusammen“, unterstreicht Thomas Jensen, einer der beiden Veranstalter des W:O:A. „Wer die Leidenschaft für unsere Musik im Herzen trägt, gehört dazu. Es soll niemand ausgeschlossen werden.“ Sein Partner Holger Hübner ergänzt: „Inklusion ist beim Wacken Open Air keine lästige Pflicht, sondern eine Aufgabe, die wir ernst nehmen. Wir arbeiten fortwährend daran, allen ein möglichst problemloses und ausgelassenes Festivalerlebnis zu ermöglichen.“

Neben befestigten Zu- und Abwegen, Podesten vor den Bühnen, Gebärdenübersetzern und speziellen Sanitärbereichen liegt dabei seit Jahren besonderes Augenmerk auf der Wheels Of Steel Area, einem bühnennahen Bereich samt Campground, der explizit auf die Bedürfnisse für Menschen mit Behinderung ausgerichtet ist.

Alle Informationen zur Wheels Of Steel Area finden sich online und in einer umfassenden Broschüre. Diese gibt es in diesem Jahr erstmalig auch als deutschsprachige Hörversion, um blinden Mitmenschen und Fans mit Sehbehinderung die Orientierung zu erleichtern. Zu finden ist sie – wie auch weitere Infos zum Thema Inklusive auf dem W:O:A – hier.

Die Stimme könnte den Metalheads bekannt vorkommen, denn sie gehört Beyond The Black-Frontfrau und Voice Of Germany-Star Jennifer Haben.

Ihrer Band liegt Inklusion am Herzen, wie die Musikerin erklärt: „Wir sind mit Beyond The Black Paten der Initiative Schule gegen Rassismus/Schule für Courage und engagieren uns an einer Lehranstalt für Sehbehinderte und Blinde. Es ist spannend, welche technischen Möglichkeiten zur Unterstützung es gibt, etwa Apps, um die Welt besser zu erkennen. Deshalb finde ich es großartig, dass das W:O:A mit dieser Audiobroschüre auch sehbehinderten Metalfans den Zugriff auf wichtige Informationen ermöglicht.“

Dass die direkte Ansprache ein wichtiger Schritt ist, Metalheads mit Behinderung den Mut zum Festivalbesuch zu geben, weiß auch Felix Högl vom Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband:

„Ich habe beim Wacken Open Air immer vor allem die Gemeinschaft genossen und die Erfahrung, dass Metal die Leute zusammenbringt. Es ist schön zu erleben, dass dies auch auf Kommunikations-Ebene passiert. Wir würden uns freuen, wenn es Blinde und sehbehinderte Menschen gibt, die sich durch die offene Kommunikation angesprochen fühlen und sich deshalb ebenfalls trauen nach Wacken zu fahren.“ Högl ist seit Jahren selbst Fan des W:O:A und weiß: „Natürlich sind und bleiben die Menschen auf dem Festival das wichtigste Hilfsmittel für Barrierefreiheit.“

Die Wheels Of Steel steht allen behinderten Menschen mit den Merkzeichen G, aG, B, H, BL im Schwerbehindertenausweis und bis zu vier Begleitern offen. Vor Ort gibt es unter anderem spezielle Sanitäranlagen, Hilfsmittelverleih, Wartungs- und Reparaturservice, Physiotherapie, Massagen, und Medikamentenlagerung samt Kühlung. Hinzu kommen weitere unterstützende Angebote von Alsterarbeit aus Hamburg, die als Bildungs- und Beschäftigungsträger auf große Erfahrung beim Thema „Teilhabe für Menschen mit Behinderung“ zurückgreifen können und erneut auf dem W:O:A präsent sein werden. „Ein Festivalbesuch stellt für Besucher mit Einschränkungen eine ganz besondere Herausforderung dar, sowohl in körperlicher, mentaler als auch in technischer und organisatorischer Hinsicht“, unterstreicht Mona Sambale von der Alsterarbeit gGmbH. „Wir stehen diesen Fans mit unserer langjährigen Erfahrung und unterstützt durch die Festivalleitung zur Seite, um ihnen den Besuch so angenehm wie möglich zu gestalten.“

See you in Wacken – rain or shine!

Weitere Infos unter www.wacken.com und handicap@wacken.com

Über das Wacken Open Air:

Das Wacken Open Air ist das größte Heavy Metal-Festival der Welt. Mit 800 Besuchern im Jahr 1990 gestartet, pilgern heute jährlich 85.000 Fans aus aller Welt nach Wacken in Schleswig-Holstein und lassen die 2.000 Seelen-Gemeinde für mehrere Tage zum Mittelpunkt der Festivalszene werden. Die veranstaltende WOA Festival GmbH verfügt mit Bandmanagement, der Stiftung Wacken Foundation, Tour-Booking, Musikverlag, Metal Travel, Merchandisingvertrieb und Ticketing über ein breit aufgestelltes Netzwerk. Daraus entstehen in Kooperation mit Partnern immer wieder kreative Lösungen und Ideen, die das Festivalerlebnis revolutionieren, technische Innovationen ermöglichen und außergewöhnliche Eventkonzepte hervorbringen. Das Wacken Open Air 2023 findet vom 2. bis zum 5. August 2023 statt.