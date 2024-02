All For Metal: unterzeichnen bei Reigning Phoenix Music

Reigning Phoenix Music gibt mit Stolz die Verpflichtung der Senkrechtstarter All For Metal bekannt. Die Band, die im Jahr 2023 mit ihrem spektakulären Debüt beim Wacken Open Air und einer gefeierten Tour mit der italienischen Power Metal-Formation Wind Rose für Furore sorgte, ist einer der vielversprechendsten Newcomer in der Metal-Szene.

Die Ära von All For Metal bricht an – eine wahrhaft epische Generation, die mit fesselnder Entschlossenheit die Metal-Welt erobert! In einem beispiellosen Akt der Einheit und Leidenschaft streben sie nach den Gipfeln der Weltbühnen. Ihre Mission? Nichts Geringeres als die Verbreitung einer Botschaft voller Kraft, Einheit und der unsterblichen Liebe zum Metal! Zusammen sind sie die Verkörperung einer neuen Ära im Metal-Universum, bereit, die Herzen und Seelen der Fans weltweit zu erobern. Erlebt den Aufstieg einer Bewegung, die das Metal-Genre mit nie dagewesener Energie und Hingabe belebt! Reigning Phoenix Music freut sich, die Band in seinem Roster begrüßen zu dürfen und deren künstlerischen Werdegang zu unterstützen.

All For Metal äußern sich enthusiastisch zu dieser aufregenden neuen Partnerschaft: „Fans und Freunde! Wir freuen uns, Euch mitteilen zu können, dass wir unsere Reise mit Reigning Phoenix Music fortsetzen werden! Es war ein aufregender Start für All For Metal und das Jahr 2024 wird noch Abenteuer bereithalten! Danke für euer Vertrauen in uns, lasst uns die Welt mit unserer Botschaft erobern: It’s All For Metal…and metal for all!“

RPM-Geschäftsführer Jochen Richert kommentiert die Verpflichtung ebenso euphorisch: „Wo könnte eine Band mit dem Namen All For Metal eine bessere Heimat finden als bei RPM? Nirgends wird diese Musik so gelebt wie bei uns! Dazu kommt, dass ich den Act seit dem ersten Ton begleite und dessen größter Fan und Förderer bin. Darum bin ich total happy, dass All For Metal und wir gemeinsam daran arbeiten können, den Metal-Olymp zu erobern.“

Das zweite Album ist ebenfalls auf dem Weg und wird musikalisch wie visuell eine neue Welt entdecken: Japan! Um die Fans perfekt auf diese Reise mitzunehmen, soll das Musikvideo zu The Year Of The Dragon direkt im Land der aufgehenden Sonne gedreht werden. Für dieses außergewöhnliche Vorhaben laden All For Metal ihre Fans ein, sich an ihrer laufenden Crowdfunding-Kampagne zu beteiligen.

„Lasst uns diese Reise gemeinsam bestreiten: Wir wollen das einzigartigste Musikvideo unserer Karriere drehen. Wir haben den Song, wir brauchen nur noch euch!“, kommentiert die Band.

Im Frühjahr steht für All For Metal ein weiteres aufregendes Kapitel an: Von März bis Mai 2024 werden sie die legendären Lordi auf deren Europatour begleiten. Diese Tour wird Metal-Fans in ganz Europa begeistern!

All For Metal live:

Unliving Pictour Show 2024

w/ Lordi, Supreme Unbeing

Präsentiert von: DMAX, musix, Metal Hammer, Rock It!, Radio Bob!, Break Out & ITM

14.03.2024 SE Stockholm – Fryshuset Klubben

15.03.2024 SE Göteborg – Filmstudion

16.03.2024 SE Malmö – Plan B

17.03.2024 DK Kopenhagen – Pumpehuset

19.03.2024 LT Vilnius – Vakaris *

20.03.2024 PL Lublin – Radio Lublin *

21.03.2024 PL Warschau – Progresja *

23.03.2024 HU Budapest – Barba Negra*

24.03.2024 SK Zvolen – Culture House *

26.03.2024 IT Paderno Dugnano (MI) – Slaughter Club

28.03.2024 FR Cenon – Le Rocher de Palmer

29.03.2024 FR Toulouse – Le Metronum *

30.03.2024 FR Vauréal – Le Forum *

01.04.2024 UK Manchester – Academy 2 *

02.04.2024 UK Birmingham – O2 Institute 2*

03.04.2024 UK London – Electric Ballroom *

04.04.2024 UK Cardiff – Y Plas *

06.04.2024 DE Villingen-Schwenningen – Neckarhalle

07.04.2024 NL Hengelo – Metropool

08.04.2024 NL Heerlen – Poppodium Nieuwe Nor

10.04.2024 DE Köln – Essigfabrik

11.04.2024 DE Braunschweig – Westand

12.04.2024 DE Oberhausen – Turbinenhalle

13.04.2024 DE Wilhelmshaven – Pumpwerk

16.04.2024 NL Amstelveen – P60

17.04.2024 DE Hamburg – Gruenspan

19.04.2024 DE Stuttgart – Im Wizemann

20.04.2024 DE Markneukirchen – Musikhalle

22.04.2024 CZ Prag – Roxy

23.04.2024 CZ Ostrau – Garage Club

25.04.2024 CH Pratteln – Konzertfabrik Z7

26.04.2024 DE Memmingen – Kaminwerk

27.04.2024 DE München – Backstage

30.04.2024 DE Mannheim – Capitol

02.05.2024 DE Regensburg-Obertraubling – Eventhall Airport

03.05.2024 DE Leipzig – Hellraiser

* ohne Supreme Unbeing

04.05.2024 DE Andernach – Metal Days

18.05.2024 IT Trezzo sull’Adda (MI) – Adunata

21. – 23.06.2024 LT Ukmergė – Kilkim Žaibu

15. – 17.08.2024 CZ Moravský Krumlov – Rock Castle

16. – 18.08.2024 CH Cudrefin (VD) – Rock The Lakes

22. – 24.08.2024 DE Haddeby – Baltic Open Air

14. – 21.10.2024 ES Mallorca – Full Metal Holiday

28./29.12.2024 DE Runkel – No Sleep After X-mas Festival

Über All For Metal

Aus einer gemeinsamen Vision im Jahre 2022 von Tim „Tetzel“ Schmidt (bekannt als der Sänger der Band Asenblut) und Antonio Calanna (der Tenor der Tenöre) gegründet, wird All For Metal von einer durchweg talentierten Gruppe von Musikerinnen und Musikern vervollständigt, darunter Jasmin Pabst, Ursula Zanichelli, Florian Toma, Leif Jensen, Christina Schulz und Luisa Lohöfer. Zusammen bilden sie eine unschlagbare Einheit, die die Bühnen der Welt im Sturm erobern wird.

All For Metal sind:

Tim „Tetzel“ Schmidt | Gesang

Antonio Calanna | Gesang

Jasmin Pabst | Gitarre

Ursula Zanichelli | Gitarre

Florian Toma | Bass

Leif Jensen | Schlagzeug

Christina Schulz | Showgirl

Luisa Lohöfer | Showgirl

All For Metal online:

allformetal.com | Facebook | Instagram