The Eternal: melden sich nach sechs Jahren mit „Deathlike Silence“-Musikvideo zurück

Nach sechs Jahren der Stille senden die finnisch-australischen Metaller The Eternal heute mit der ersten digitalen Single aus ihrem kommenden siebten Studioalbum, das auf den Namen Skinwalker hört und am 28.06.2024 via Reigning Phoenix Music veröffentlicht werden wird, ein musikalisches Lebenszeichen. Deathlike Silence dient obendrein als Vorstellung ihrer neuen Besetzung, der u.a. Schlagzeuger Jan Rechberger und Bassist Niclas Etelävuori angehören. Der Track zeigt die immense Weiterentwicklung der Band auf und markiert zeitgleich einen entscheidenden Moment in ihrer Geschichte.

Das offizielle Deathlike Silence-Musikvideo gibt es auf YouTube zu sehen:

„Inhaltlich taucht Deathlike Silence tief in die Abgründe menschlicher Beziehungen ein und beleuchtet dabei ein schmerzliches Ereignis: Zwei Menschen leben sich auseinander. Die packende Erzählweise des Songs trägt nicht gerade wenig zum verwirrenden Chaos und zur abgrundtiefen Stille, die die Trennung der beiden einst so innig miteinander verbundenen Charaktere mit sich bringt, bei. Ebenjene Stille wird zu einer kraftvollen eigenen Sprache, die in ihrer Abwesenheit Bände spricht, während sie die unausgesprochenen Worte und unerfüllten Wünsche, die in der Leere schlummern, widerspiegelt“, so die Band.