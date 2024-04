Tales Of Nebelheym: veröffentlichen mit ”Mr. Shark” die zweite Single des kommenden Albums

Mr. Shark ist die zweite Singleauskopplung des neuen Albums A Third Eye Blind der Stuttgarter Steamfolk-Band Tales Of Nebelheym.

Mit diesem Track wird sowohl langjährigen Fans als auch neuen Hörern etwas geboten. Innovatives Songwriting und moderner Sound treffen auf vertrauten Nebelheym-Charme. Ein Wechsel zwischen düsteren, ruhigeren Parts und treibenden Abschnitten zum Mitsingen und -klatschen bietet ein aufregendes Hörerlebnis.

Die Titelgebende Figur dieses Songs ist der mysteriöse Mr. Shark, der in der Welt „Nebelheym“ sein Unwesen treibt und allen auf die Pelle rückt, die nicht rechtzeitig das Weite suchen.

Nach und nach wurden die Legenden um ihn zu Geistergeschichten, die ihren Weg bis in die Abzählreime fanden, mit denen sich die Kinder auf den Straßen der Städte gegenseitig Angst einjagen.

Tales Of Nebelheym spielen akustischen Folk, ihre Texte handeln von Geschichten aus ihrer selbst erschaffenen Steampunk-/Fantasywelt „Nebelheym“. Entsprechend sind ihre Konzerte von Geschichten und der Ästhetik des Steampunks geprägt. Die Combo veröffentlicht am 28.06.2024 ihr drittes Studioalbum A Third Eye Blind.

Diesen Schaffensprozess dokumentieren die Stuttgarter in einer unterhaltsamen YouTube-Kurzserie mit dem Titel 60 Seconds Of Nebelheym!

Tales Of Nebelheym live:

03.08.2024 – Steampunk Convention – Echternach (LUX)

04.08.2024 – Steampunk Convention – Echternach (LUX)

10.08.2024 – Das Große Treffen – Aach am Bodensee

16.08.2024 – Mittelaltertage Saarbrücken – Saarbrücken

06.09.2024 – Annotopia – Rothenburg an der Fulda

07.09.2024 – Annotopia – Rothenburg an der Fulda

25.10.2024 – Fantasy-Steampunk-Mittelalter-Festival – Bietigheim

26.10.2024 – Fantasy-Steampunk-Mittelalter-Festival – Bietigheim

01.02.2025 – Heymspiel – Asperg

