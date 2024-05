Black Country Communion: veröffentlichen weiteren Song aus ihrem neuen Album ‚V‘

Black Country Communion, die Rock-Supergroup mit Glenn Hughes, Joe Bonamassa, Jason Bonham und Derek Sherinian, präsentiert stolz Enlighten, die neueste Single aus ihrem mit Spannung erwarteten fünften Studioalbum V, das am 14. Juni erscheinen wird. Enlighten, das ab sofort auf allen wichtigen Streaming-Plattformen verfügbar ist, ist ein Meisterwerk an lyrischer Tiefe und musikalischer Innovation aus der Feder von Hughes und Bonamassa. Die Produktion unter der Leitung von Kevin Shirley fängt die Essenz des dynamischen Sounds perfekt ein.

Enlighten erforscht Themen der Selbsterkenntnis und des spirituellen Erwachens, vermittelt durch Hughes‘ gefühlvolle Texte und die komplexe Gitarrenarbeit von Bonamassa. Der Song, der die für die Band charakteristische Mischung aus Hard Rock und mitreißendem Blues widerspiegelt, ist ein Zeugnis für das Wachstum von Black Country Communion und ihre gegenseitige Bewunderung. Er symbolisiert ihr Engagement, Musik zu produzieren, die authentisch und von Herzen kommt und ihre gemeinsamen Erfahrungen und ihr umfassendes musikalisches Know-how widerspiegelt.

Black Country Communion wurde von einigen der angesehensten Namen der Rock- und Bluesszene gegründet und ist tief in der klassischen britischen und amerikanischen Hard-Rock- und Blues-Rock-Tradition verwurzelt. In den letzten 15 Jahren hat sich die Band einen hervorragenden Ruf erarbeitet, nicht nur als phänomenale Songwriter, sondern auch als fesselnder Live-Act. Enlighten bietet einen Einblick in das gesamte Spektrum dessen, was das Album verspricht, und läutet für die Band und ihre Fans weltweit ein neues Kapitel ein.