Balance Breach: veröffentlichen emotionsgeladene neue Single und Video „Million Miles Away“

Mit Million Miles Away erschien am Freitag die neueste Single des finnischen Metalcore-Quintetts Balance Breach. Die Band, die für ihre Energie und ihre tiefen Metalcore-Wurzeln bekannt ist, wagt sich mit diesem Song auf neues Terrain und verbindet nahtlos Elemente von Alternative Rock und Balladen-Pop-Rock in ihrem Song. Million Miles Away behandelt das ergreifende Thema von unvermeidlichen Trennungen und den damit verbundenen emotionalen Aufruhr. Der Song verfügt über einen starken Refrain zum Mitsingen und die für die Band charakteristischen erdrückenden Breakdowns und bietet eine feinfühlige und doch überzeugende Erfahrung, die ihren aggressiven Trademarks treu bleibt.

Gitarrist Terho Korhonen sagt: „Dieser Song war eine inspirierende Herausforderung für uns, wegen des lyrischen Themas und des allgemeinen Gefühls, das wir mit dem Song ausdrücken wollten. Wir hatten keine Angst davor, unseren Sound in Richtung eines berührenderen und hier und da sogar etwas poppigeren Sounds zu erweitern, weil der Song dies wirklich verlangte. Der Song hat sich wirklich um den großen Refrain herum entwickelt und wir können es kaum abwarten, unsere Fans den Song in vollen Clubs singen zu hören.“

Million Miles Away ist ab sofort auf allen Streaming-Plattformen verfügbar und stellt einen wichtigen Schritt in der Entwicklung der Band dar.

Balance Breach sind:

Terho Korhonen – Gitarre

Saku Heimonen – Gitarre

Antti Halonen – Drums

Joni Härkönen – Bass

Aleksi Paasonen – Gesang

Mehr Infos:

https://www.facebook.com/balancebreach

https://www.instagram.com/balancebreach