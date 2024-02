Balance Breach: veröffentlichen neue Single/Video „Maniacs“

Balance Breach veröffentlichen ihre neue Single und das Video Maniacs! Dieser neue Song markiert einen bedeutenden Wandel in der musikalischen Reise der Band, indem er ihren charakteristischen aggressiven Sound mit einer neu entdeckten positiven Energie und einem aufbauenden Geist verbindet. Maniacs verkörpert den Geist der Resilienz und ermutigt die Zuhörer, ihren Mut zu finden und sich gegen alle Widrigkeiten zu behaupten.

”I feel that as a band, we’ve gained a huge amount of self-confidence during the past year, especially when it comes to performing live and playing shows. On the lyrics I focused on those great memories from the backstages when we’ve defeated all the hesitation and doubts to give all we’ve got and play a kick-ass show. I think that the lyrics and the song created a great anthem for everyone who needs some extra push and adrenaline when it’s time to stand up and unleash the inner maniac!” – Aleksi Paasonen (Gesang)

Balance Breach

Maniacs

Label: Out Of Line Music

Release-Datum: 09.02.2024

Balance Breach haben sich einen festen Platz in der Metalcore-Szene erobert. Die Band ist bekannt für ihre adrenalingeladenen Auftritte und einen Sound, der eingängige Refrains, hypnotisierende Gitarrenarbeit und explosive Elemente miteinander verbindet.

Seht euch Maniacs jetzt hier an:

Stream Maniacs: https://balancebreach.lnk.to/Maniacs

Nach einer Reihe von umjubelten Shows in Finnland und Europa könnt ihr Balance Breach live erleben, wenn sie Bloodred Hourglass auf ihrer How’s The Heart?-Tour in Europa begleiten:

Bloodred Hourglass – How’s The Heart?-Europatour

Support: Balance Breach

19.03.2024 Hamburg, Headcrash

20.03.2024 Essen, Turock

21.03.2024 Aschaffenburg, Colossaal

22.03.2024 Lindau, Club Vaudeville

24.03.2024 CH – Aarau, Kiff

25.03.2024 Munich, Backstage Club

26.03.2024 Cologne, Luxor

Über Balance Breach:

Balance Breach sind Schlüsselfiguren der finnischen Metalcore-Szene. Im Laufe der Jahre haben sie gezeigt, dass sie bereit sind, alles zu tun, um in der globalen Metal-Szene Fuß zu fassen. Im Jahr 2023 veröffentlichte die Band ihr gelobtes und gut aufgenommenes zweites Album Abyzmal über das deutsche Label Out Of Line Music. Die Band hat in ganz Finnland unabhängig und in den wichtigsten Veranstaltungsorten gespielt und dabei Bands wie Normandie, Lost Society und Bloodred Hourglass supportet. In den letzten Jahren hatten Balance Breach einige Auftritte in Deutschland, wo sie Wargasm (UK) bei einer Clubshow unterstützten, auf dem Summer Breeze Open Air Festival spielten und am Indoor-Festival Mosh City Berlin teilnahmen. Im Frühjahr 2023 besuchte die Band zum ersten Mal England, wo sie beim Takedown Festival mit Sleep Token und Loathe auftrat. Balance Breach werden einen starken Start ins Jahr 2024 hinlegen, indem sie neue Musik mit den eingängigsten Refrains, krachenden Elementen und hypnotisierenden Gitarrenmelodien veröffentlichen, die die Band bisher geliefert hat. Seid auf der Hut, denn dieses unaufhaltsame finnische Metalcore-Quintett ist dabei, sich zu nehmen, was ihnen gehört.

Balance Breach online:

https://www.facebook.com/balancebreach

https://www.instagram.com/balancebreach