Sandberg A/S – Bluetooth Headset ANC+ENC Pro

Hersteller: Sandberg A/S

Typ: Bluetooth Headset ANC+ENC Pro

Bluetooth version: 5.3

Chipset: Bluetrum

Operating range: 10M

Frequency response 20Hz – 20KHz

Sensitivity: 108.5v ± 3dB

Impedance: 32Ω ± 15%

Speaker: 40mm 32Ω

Playing time: up to 24 hours

Standby time: up to 160 hours

Charging Time: Approx. 2 hours

Battery capacity: 600 mAh

ENC/ANC Function

Gewicht: 200 g

Link: https://sandberg.world/de-de/product/bluetooth-headset-ancenc-pro

Preis: 50,99 €

Die dänische Firma Sandberg A/S hat ein neues Bluetooth Headset auf den Markt gebracht. Neben Gaming-Zubehör setzt das Unternehmen aus Birkerød südlich von Kopenhagen auf ein umfangreiches Powerbank-Sortiment sowie professionelles Equipment in Sachen Büro bedarf. Heute schauen wir uns einmal das Bluetooth Headset ANC+ENC Pro an, welches erst in diesem Jahr herausgebracht worden ist.

Die umschließenden Ohrmuscheln des Sandberg Bluetooth Headset ANC+ENC Pro sind äußerst bequem, selbst bei langem, ununterbrochenem Gebrauch wird das Headset nicht zur Belastung des Benutzers. Die Audioqualität für Sprache und Musik ist hochwertig, mit soliden Bässen und klaren Höhen kann Sandberg sofort wieder punkten. Mich persönlich erstaunt das gute Klangbild und das für ein Produkt, welches in Deutschland für unter 50 Euro zu erwerben ist. Das Headset kann kabellos mit Bluetooth-fähigen Geräten wie Computern, Mobiltelefonen oder Tablets verbunden werden.

Mit den Bedientasten am Headset können Titel in der Wiedergabeliste gewechselt, die Lautstärke anpassen und das Mikrofon stummschalten werden. Dank der aktiven Geräuschunterdrückung (ANC) bietet das Headset ein klares Soundbild. Selbst in lauten Umgebungen kann das Headset störende Geräusche gut vom Benutzer fernhalten. Das flexible Mikrofon mit Umgebungsgeräuschunterdrückung (ENC) ermöglicht eine gute Stimmerfassung ohne Hintergrundgeräusche, ideal für Meeting und Gaming-Aktivitäten. Der integrierte Akku kann einfach über ein USB-C-Kabel aufgeladen werden, und eine einzige Ladung reicht für bis zu 24 Stunden Nutzung. Das ist keine gigantische Leistung im Gesamtpaket, aber ein völlig zufriedenes Ergebnis.