Testament: kündigen ihre europäische „The Legacy & The New World Order“ Sommer Festival Tour 2024 an

Die ikonischen Bay Area Thrash Metal-Pioniere Testament haben offiziell ihre mit Spannung erwartete europäische Sommer Festival Tour The Legacy & The New World Order angekündigt. Diese Tour verspricht eine explosive Feier des bleibenden Vermächtnisses der Band und ihrer einflussreichen Präsenz in der Thrash-Metal-Szene zu werden.

Testament starten am 15. Juli 2024 in Malmö, Schweden, und begeben sich auf eine aufregende Reise quer durch Europa, um auf renommierten Festivals und Veranstaltungsorten ihren unverwechselbaren Sound zu präsentieren.

Chuck Billy, der beeindruckende Frontmann von Testament, äußerte sich begeistert über die bevorstehende Tour: „We’re thrilled to bring The Legacy & The New World Order set to Europe. It’s always special to connect with our fans across the globe, and this tour will be no exception. Get ready for a relentless onslaught of thrash metal mayhem!“

Gitarrist Eric Peterson fügt hinzu: „The European metal scene has been a crucial part of our journey, and we can’t wait to share the stage with some incredible bands and create unforgettable memories with our fans.“

Verpasst nicht eure Chance, Testaments Soundattacke zu erleben und die Kraft des Thrash Metal in seiner besten Form zu erfahren. Macht euch bereit für einen Sommer voller knallharter Riffs, intensiver Energie und einer Feier des unvergänglichen Vermächtnisses des Metal.

Testament – European Sommer Festival Tour 2024

15.07. SE – Malmö, Slagthuset /w Behemoth

16.07. SE – Uppsala, Parksnäckan /w Behemoth

18.07. FI – Laukaa, John Smith Rock Festival

19.07. ET – Tallinn, Noblessner Foundry /w Behemoth

21.07. PL – Warsaw, Progresja Summer Stage /w Behemoth, Gaerea

23.07. SK – Kosice, Hádzanárska hala /w Behemoth, Gaerea

24.07. SK – Tolmin, Tolminator Festival

25.07. RS – Novi Sad, SKCNS Fabrika

27.07. BG – Sofia, Arena Sofia /w Behemoth, Pestilence

28.07. GR – Athens, Release Athens /w Behemoth, Pestilence

31.07. RO – Rasnov, Rockstadt Extreme Fest

02.08. DE – Roitzschjora, Full Rewind Festival

03.08. DE – Wacken, Wacken Open Air

05.08. DE – Karlsruhe, Substage /w Havok, Spiritworld

06.08. AT – Feldkirch, Poolbar /w Sylosis, Havok

07.08. DE – Ulm, Roxy /w Havok, Dust Bolt

08.08. CZ – Brutal Assault Festival

10.08. BE – Kortrijk, Alcatraz Festival

11.08. FR – Cercoux, Festival 666

Kreator + Anthrax 2024 Tour

w/ Special Guests: Testament

21.11. UK – Manchester, O2 Apollo

22.11. UK – Wolverhampton, Civic Hall

23.11. UK – London, Eventim Apollo

25.11. IE – Dublin, 3 Arena

27.11. UK – Glasgow, OVO Hydro

29.11. FR – Paris, Zenith

30.11. DE – Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

01.12. DE – Munich, Zenith

03.12. LU – Esch-sur-Alzette, Rockhal

04.12. CH – Zurich, Halle 622

06.12. IT – Milan, Alcatraz

07.12. DE – Stuttgart, Schleyerhalle

08.12. DE – Berlin, Uber Eats Music Hall

10.12. HU – Budapest, Barba Negra

11.12. PL – Katowice, Spodek

13.12. DE – Frankfurt, Jahrhunderthalle

14.12. DE – Hamburg, Edel Optics Arena

15.12. NL – Den Bosch, Mainstage

Für weitere Informationen, Ticketdetails und Updates besucht: www.testamentlegions.com

Testament wurde 1983 im Herzen der Bay Area Thrash Metal-Szene gegründet und hat sich zu einer der einflussreichsten und beständigsten Bands des Genres entwickelt. In ihrer jahrzehntelangen Karriere hat die Band immer wieder kraftvollen und dynamischen Thrash Metal abgeliefert und sich damit eine treue weltweite Fangemeinde erspielt. Zur Besetzung von Testament gehören Chuck Billy (Gesang), Eric Peterson (Gitarre), Alex Skolnick (Gitarre), Steve Di Giorgio (Bass) und Chris Dovas (Schlagzeug).

Testament online:

https://www.testamentlegions.com/

https://www.facebook.com/testamentlegions

https://www.instagram.com/testamentofficial/