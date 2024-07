Final Cry – Zombique

Artist: Final Cry

Herkunft: Weserbergland

Album: Zombique

Spiellänge: 39:27 Minuten

Genre: Melodic Death Metal, Thrash Metal

Release: 24.5.2024

Label: MDD Records

Link: https://finalcry.de

Bandmitglieder:

Gesang/Gitarre – Eike Truckenbrodt

Gitarre – Burghardt Sonnenburg

Bass – Sonja Sonnenburg

Schlagzeug – Holger Feldmann

Tracklist:

1. Gates Of Hell

2. Dominion Of Decay

3. Maggot Maroon

4. Gone To Croatan

5. Bluebeard’s Chamber

6. Zombiac

7. The Serpent God

8. In Emerald Tombs

9. Walk With The Dead

10. Caliban’s Mask

Wie man sich (nun mehrmals) zurückmelden kann, zeigen Final Cry mit dem Album Zombique:

Erst mal ist dies das erste Release seit elf Jahren und dann singt auf der Platte der Gitarrist Eike. Zudem ist das eigentliche Release von 2018, denn hierbei handelt sich um einen Re-Release via MDD Records.

Passend zum Thema, alles um Voodoo und Zombies, werden hier düstere Klänge angeschlagen und die Songs gehen runter wie Öl, ohne dabei poppig zu werden. Denn diese „Gefahr“ kann beim Melodic Death relativ schnell entstehen.

Da aber Final Cry bestimmte Melo Death Elemente verwenden und sonst eher thrashig sind (Staccato-Riffs und Wechsel zwischen tiefen/hohen Saiten mit Melodieläufen auf den hohen Saiten), ist genug Abwechslung geboten. Besonders kleine Bass-Spielereien seien hier hervorzuheben, die weiter für Abwechslung sorgen.

Leider geht in der Menge der Gesang etwas unter, da dieser eine gewisse Monotonie an den Tag legt und wenig Varianz aufweist. Warum Eike hier gesungen hat, kann man nur mutmaßen. Dass die Band Material hatte und es schlichtweg keinen Sänger gab, liegt aber nahe. Und dass man einen Release, bei einer Entstehungszeit von 2010 bis 2016, durchführen will, kann ich sehr gut nachvollziehen.