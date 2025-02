Edge Of Sanity – The Spectral Sorrows (Re-Release)

Die letzten Wochen flammen die Werke der Schweden Edge Of Sanity wieder auf. Das hat zweifelsohne einen Grund, die Werke werden als Re-Release-Serie über Century Media veröffentlicht und finden so erneut den Weg in viele offene Ohren. Dan Swanö ist nie weg gewesen und wohl einer der aktivsten Produzenten im Death-Metal-Sektor, nur bleibt es seit Jahren ruhig um die Underground-Legende Edge Of Sanity. Über eine Reunion als persönlichen Wunsch habe ich bereits philosophiert. Darum geht es hier jedoch nicht und so wollen wir direkt zu The Spectral Sorrows springen. Der Silberling wurde im Dezember noch mal um den Globus gejagt, kommt auf 54 Spielminuten und beinhaltet 12 Tracks.

Die Platte auf den Teller gelegt, fallen sofort die Vocals auf, die im Vergleich zur Originalproduktion leiser klingen, dafür aber auch deutlich intensiver in den Song hineintauchen. Progressiv, mit melodischen Riffs versehen, werden die messerscharfen Death Hooks an den Mann gebracht. Dass progressiv und melodisch nicht die Intensität drosseln muss, haben Edge Of Sanity in den Neunzigern immer wieder bewiesen. Die Vocals von Dan sind einmalig, wer einmal Fan des Musikers war, wird von den Lyrics nie wieder losgelassen. Herr Swanö ist und bleibt eine Ikone und eine feste Säule des Death Metals. Wollen wir nicht weiter abschweifen, sondern noch mal in The Spectral Sorrows tauchen. Das Quartett mit den beiden Gitarristen Sami Nerberg und Andreas Axelson setzt sofort auf einen drückenden Sound. Midtempo-Passagen gleiten in schnellere Parts, ohne aus dem Headbang-Modus zu wandern. Höhepunkte bilden Darkday oder Lost. Als recht einfach würde man die beiden Nummern heute bezeichnen. Die Wirkung hingegen ist eine ganz andere. The Spectral Sorrows ist dominant und auch nach über 30 Jahren mehr als hörenswert. Wer den Silberling noch nicht besitzt, kann seine Sammlung weiter vervollständigen.

