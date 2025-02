Summer Breeze 2025: 26 neue Bands im Line-Up

Das Summer Breeze hat Neuigkeiten für uns:

„Mit 26 Neuzugängen stehen wir bei 107 angekündigten Bands für das Summer Breeze 2025. Das Programm der drei größten Bühnen (Main Stage, T-Stage und Wera Tool Rebel Stage) ist somit komplett.

Neu im Line-Up:

Mantar, Vader, Adept, Evergrey, Omnium Gatherum, Cypecore, Cytotoxin, Lost Society, Aephanemer, Extermination Dismemberment, To The Grave, Hideous Divinity, Firtan, Asenblut, Coffin Feeder, Múr, Stellvris, Defects, Nattverd, Fight The Fight, Seven Blood, Frozen Crown, Sunken, Terrorpy, Kōya, Blasmusik Illenschwang

Ab heute steht auch die erste Übersicht der Daily Line Ups für die Fans bereit und im Shop sind nun auch Tagestickets erhältlich.“

Infos & mehr: www.summer-breeze.de