Metality E.V.: gemeinsam mit Metal.de und dem Summer Breeze für den guten Zweck

Ein außergewöhnliches Erinnerungsstück aus der Festivallandschaft kommt unter den Hammer: Metality E.V. startet zusammen mit metal.de eine Charity-Auktion für ein eindrucksvolles Ozzy-Osbourne-Tribute-Banner, das beim Summer Breeze 2025 sowohl Fans als auch Künstlerbegeisterte. Das großformatige Bauzaunbanner, gestaltet von Metal.de und von der Festivalcrew prominent in der Artist Area angebracht, wurde dort von zahlreichen Bands der Metalszene signiert.

An jenem Ort, an dem sich während des Festivals Szenegrößen die Klinke in die Hand gaben, hinterließen unzählige Acts ihre Spuren – darunter Blind Guardian, In Extremo, Static-X, Wardruna, Within Temptation, Fiddler’s Green, Donots, Agnostic Front, Landmvrks, Evil Invaders, Burden Of Grief, Heavysaurus, Obscurity, The Prophecy 23, Lik, Master, Seven Kingdoms, Stellvris, 3 Inches Of Blood, April Art, Destinity, Cytotoxin, Hiraes, Abbie Falls, The Accüsed, Defiance H.C., Dogbite, Paleskin, Firtan, Hammer King, Iotunn, Stigma, Vogelfrey und viele weitere. Mit Signaturen, kleinen Botschaften und Widmungen ehrten sie den 2025 verstorbenen Prince Of Darkness – ein kraftvolles Zeichen für Zusammenhalt und bleibende Erinnerung.

Die Aktion von Metal.de, dem Summer Breeze Open Air und Metality E.V. steht ganz im Zeichen des Mottos: „Metal hält zusammen“. Der vollständige Erlös der Auktion kommt daher unmittelbar den sozialen Projekten von Metality E.V. zugute, etwa 666 Schlafsäcke (Unterstützung für obdachlose Menschen), Blackdog (Aufklärung und Hilfe bei Depressionen) und You’ll Never Rock Alone (Gemeinschaftsprojekte für Fans).

Was versteigert wird:

Ein echtes Einzelstück mit den Signaturen zahlreicher Szenegrößen

Ein Banner in Bauzaunmaß (340 x 173 cm)

Ein beeindruckendes Ozzy-Osbourne-Motiv mit dem Schriftzug: „1948 – 2025 / Never forget … that we have to be even louder now so Ozzy can hear us.“

Offizieller Link zur Auktion: Banner zum Gedenken an Ozzy Osbourne Summer Breeze Open Air 2025 – signiert! | eBay.de