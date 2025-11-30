Airstrike: stellen ihre neue Single vor

Es ist immer etwas los bei den Jungs von Airstrike. Aktuell befinden sich die Nordhessen auf Tour mit Phil Campbell & The Bastard Sons. Als wäre das nicht bereits genug Vollgas, schieben sie auch noch ihre neue Single Can’t Take My Foot Off The Gas ins Licht der Welt. Sänger Julio Noriega sagt über den Song: „Can’t Take My Foot Off the Gas handelt davon, für sich selbst einzustehen, wenn andere versuchen, dich niederzumachen. Wir leben in einer Zeit, in der Macht oft missbraucht wird – in der Urteile und Diskriminierung die Wahrheit verdrehen, um Ergebnisse zu kontrollieren. Manche fordern Toleranz, ohne sie selbst zu praktizieren; eine Münze hat immer zwei Seiten, und Diskriminierung selbst kann faschistisch werden. Dieses Lied ist ein Aufruf, über diesem Lärm zu stehen, weise zu bleiben und sich daran zu erinnern, dass das Wichtigste ist, eine Stimme zu haben – und frei zu sein.“

New Wave Of Classic Rock mit einer unbändigen Spielfreude und mit einer mächtigen Portion Herzblut – das sind Airstrike.

2017 gegründet, haben sich Airstrike schnell einen Namen in ihrer Heimatregion Nordhessen gemacht und konnten bereits in zahlreichen Shows ihr Können unter Beweis stellen. In 2021 erfuhr die Band eine Neuformierung, bei der Frontmann Julio Noriega aus Peru das Trio ergänzte. Seitdem haben sie ihre musikalische Identität gestärkt und wollen auf die Bretter, die die Welt bedeuten. Bereits im Jahr 2022 war Julios Talent übrigens beim TV-Format The Voice Of Germany zu bestaunen.

Airstrike Line-Up:

Julio Noriega – Vocals

Michi Loewe – Guitar

Flo Finger – Bass

Johnny Glitsch – Drums