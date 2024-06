Airstrike: präsentieren neues Video „27 Club“ sowie Tourdaten

Mächtig was los im Hause Airstrike. Kaum sind die Töne von Red Born Reborn vollständig verklungen, werkeln die Nordhessen bereits am neuen Album, welches noch in diesem Jahr erscheinen soll. Nicht nur das – Airstrike machen sich im Herbst auch auf, um Kissin‘ Dynamite und Massive Wagons auf deren Back With A Bang-Europatour zu begleiten. Und noch eine gute Nachricht: Nach den bereits erfolgten Singleauskoppelungen gibt es mit 27 Club einen weiteren Vorgeschmack auf das neue Album zu sehen und zu hören.

New Wave Of Classic Rock mit einer unbändigen Spielfreude und mit einer mächtigen Portion Herzblut – das sind Airstrike.

Eine Gang, die ihre gemeinsame Leidenschaft für Rock ’n‘ Roll und somit definitiv energiegeladene Musik teilt. Auf ihrem Debütalbum Red Born Reborn, das am 01.09.2023 erschien, zeigt die Band, dass sie mit ihrer Interpretation von der „New Wave Of Classic Rock“ genau das zelebrieren, was den Fan von Stars wie Aerosmith, Guns n‘ Roses oder auch Greta Van Fleet aus der Komfortzone (mit)reißt. Die Band bietet feinsten und modernen Classic-Rock, der nichts auslässt. Es geht um Love, Peace und natürlich Rock ’n‘ Roll, da darf natürlich auch eine gehörige Portion „Badasserie“ nicht fehlen.

Airstrike Tourdaten:

04.10.2024 TonHalle München (GER)

05.10.2024 E-Werk Köln (GER)

06.10.2024 Schlachthof Wiesbaden (GER)

08.10.2024 Barba Negra Blue Stage Budapest (HU)

09.10.2024 Szene Wien (AT)

11.10.2024 Haus Auensee Leipzig (GER)

12.10.2024 Sono Centrum Brno (CZ)

13.10.2024 Kulturbrauerei Kesselhaus Berlin (GER)

25.10.2024 Z7 Pratteln (CH)

26.10.2024 Music Hall Geiselwind (GER)

27.10.2024 Metropool, HJ Zaal Enschede (NL)

29.10.2024 Trabendo Paris (FR)

30.10.2024 La Rayonne Lyon (FR)

01.11.2024 Trix Antwerpen (BE)

02.11.2024 Große Freiheit Hamburg (GER)

28.12.2024 Volksbank Messe Balingen (GER)

2017 gegründet, haben sich Airstrike schnell einen Namen in ihrer Heimatregion Nordhessen gemacht und konnten bereits in zahlreichen Shows ihr Können unter Beweis stellen. In 2021 erfuhr die Band eine Neuformierung, bei der Frontmann Julio Noriega aus Peru das Trio ergänzte. Seitdem haben sie ihre musikalische Identität gestärkt und wollen auf die Bretter, die die Welt bedeuten. Bereits im Jahr 2022 war Julios Talent übrigens beim TV Format The Voice Of Germany zu bestaunen.

Airstrike Line-Up:

Julio Noriega – Vocals

Michi Loewe – Guitar

Flo Finger – Bass

Johnny Glitsch – Drums

Website

Facebook

Instagram