Airstrike – S*x Sells

Die Nordhessen Airstrike springen in die Fußstapfen von Guns N‘ Roses und Steel Phanter. Mit einem versauten Rock ’n‘ Roll sollen die Hüften schwungvoll im Takt gekreist werden. Ihr letztes Werk S*x Sells gleitet stimmig über den Plattenteller. Veröffentlicht wurde die Scheibe bereits im September 2024 als Eigenproduktion und kommt auf 40 Minuten Spielzeit. Diese füllen elf durchaus lockere Rock-Nummern, die auf starke Gitarrenphasen setzen und dem Sänger Julio immer wieder Platz lassen. Was schnell auffällt: Airstrike haben einen Rock ’n‘ Roll Motor, und typische Glam Rock Elemente stehen mehr als deutlich hinten an. Recht simpel gestrickt tun die Werke keinem weh und gehen flink ins Ohr.

S*x Sells startet mit Promised Land und Sugar, ohne einen feindlichen Flieger vom Himmel zu holen. Nach dem Motto „Make Love Not War“ treiben es die vier Musiker bunt auf dem Album. Das Artwork besteht aus einem gelben Hintergrund und vielen pinken Elementen, die einem gleich ins Auge springen. Die Idee bei Tracks wie Rollercoaster oder auch Love Bleeds ist klar. Mit einfachen Rock-Riffs den Hörer umgarnen und sofort einlullen. Den Klauen der Airstrike zu entkommen, ist unmöglich. Einen schlechten Job macht die deutsche Formation nicht, nur kommen sie mindestens 25 Jahre zu spät und bringen nur wenig Innovation auf S*x Sells mit. Der Longplayer hat Qualitäten als Hintergrundmusik beim Arbeiten. Wer eine Partymaschine im Bordell erwartet, wird hingegen enttäuscht, das sollte jedem potenziellen Käufer klar sein. Die Ballade Love Bleeds ist da durchaus richtungsweisend. Um entspannt in einen Montagmorgen nach einem harten Wochenende zu starten, kann ich S*x Sells ohne Abstriche empfehlen. Hört am besten selber Mal hinein und lasst euch von den rockigen Atmosphären berieseln.

