The Darkness: haben neues Video für „I Hate Myself“ veröffentlicht

The Darkness haben das Video zu ihrer neuen Single I Hate Myself veröffentlicht, dem neuesten Song aus ihrem kommenden achten Studioalbum Dreams On Toast, das am 28. März über Cooking Vinyl erscheint. Das Album kann jetzt hier vorbestellt werden.

Unter der Regie von Simon Emmett wurde das Video zu I Hate Myself in einer einzigen Einstellung aufgenommen und zeigt Frontmann Justin Hawkins so, wie man ihn noch nie gesehen hat. Der Sänger spielt mit den Geschlechterrollen und verkörpert den Geist einer weltmüden, kettenrauchenden Diva mit makellosem Make-up und langen, wallenden Haaren. Er ist im Modus der Selbstreflexion, während er das Scheitern einer Beziehung schildert und dabei mit dem Finger auf sich selbst zeigt.

Über das Video sagt Justin: „I love working with Simon Emmett. Everything we have collaborated on has turned out great so far. This is no exception. The concept is related to the self-loathing that the song itself lyrically explores. And I feel like the visual accompaniment has taken this song to the next level, and it was already my favourite Darkness song ever. I can’t wait for everybody to see it – it means a lot to me… and I’m here for the conversation. I love you all. I just hate myself.“

Das Video zu dem selbstironischen Glam-Punk-Rock-Song feierte gestern Abend auf Justins populärem YouTube-Kanal Justin Hawkins Rides Again Premiere, wo er von seinem Bruder und Gitarristen Dan Hawkins begleitet wurde.

Nun enthüllen The Darkness auch die Tracklist für das kommende Album Dreams On Toast, ein 10-Song-Magnum-Opus, das die vier Musiker um Bassist Frankie Poullain und Schlagzeuger Rufus „Tiger“ Taylor weiterhin als eine der wichtigsten britischen Rockbands etablieren wird. Auch zwei Jahrzehnte nach ihrer mehrfach mit Platin ausgezeichneten Karriere stoßen sie immer wieder an ihre Grenzen und bieten unerwartete Überraschungen, um ihre Fans mit dem neuen Album 2025 zu verblüffen und zu überraschen.

Produziert von Dan Hawkins, fängt Dreams On Toast The Darkness in ihrer besten Form ein, zelebriert ihre Einflüsse, stärkt ihren Sound und beschreitet gleichzeitig Wege, die man von der Band noch nie gehört hat – eine großartige Darbietung eines leidenschaftlichen, hungrigen und inspirierten Kollektivs.

Vom flotten 70er-Jahre-Pop-Genie der Leadsingle The Longest Kiss über den brennenden Hardrock von Rock And Roll Party Cowboy, die gefühlvollen 60er-Jahre-Pop-Balladen von Hot On My Tail bis hin zu gewaltigen Hymnen wie Mortal Dread und Walking Through Fire und sogar einem Country-Klassiker mit Cold Hearted Woman – Dreams On Toast erweckt die wildesten Fantasien von The Darkness zum Leben.

Dreams On Toast Tracklist:

1. Rock And Roll Party Cowboy

2. I Hate Myself

3. Hot On My Tail

4. Mortal Dread

5. Don’t Need Sunshine

6. The Longest Kiss

7. The Battle For Gadget Land

8. Cold Hearted Woman

9. Walking Through Fire

10. Weekend In Rome