The Darkness: neues Video zu „Rock And Roll Party Cowboy“

Die Rocklegenden The Darkness haben mit ihrem achten Studioalbum Dreams On Toast, das über Cooking Vinyl veröffentlicht wurde, die britischen Albumcharts gestürmt. Es ist auf Platz 2 der offiziellen britischen Albumcharts eingestiegen und hat in mehreren Charts Platz 1 erreicht, darunter in den Charts für Independent-Alben, Rock- und Metal-Alben, Vinyl-Alben und Album-Downloads.

Es ist ihr bestplatziertes Album seit ihrem Hit-Debüt Permission To Land und Dreams On Toast wird allgemein als ihr bestes Album seit über 20 Jahren angesehen.

Um ihren Erfolg zu feiern, haben The Darkness das Video zu ihrer neuen, mitreißenden Hard-Rock-Hymne Rock And Roll Party Cowboy veröffentlicht. Das von Schlagzeuger Rufus „Tiger“ Taylor und Darri3D gemeinsam inszenierte, herrlich schrille Animationsvideo erstrahlt im fluoreszierenden Licht des Sunset Strip, während The Darkness vor begeisterten Fans auftreten. Sie lassen die Klänge von Hard-Rock-Legenden wie ZZ Top, Motörhead und Judas Priest mit schneidenden Soli, höllischem Gesang und einer Rhythmusgruppe, die die Fäuste in die Luft reißt, aufleben und schaffen so eine ironische Reflexion über die hedonistische, machistische Musikszene der 70er und 80er-Jahre.

Das explosive Video ist vollgepackt mit Pyrotechnik und auch mit Easter Eggs von Darkness, vom Raumschiff, das für Permission To Land steht, bis hin zu Justin Hawkins‘ edlem fliegenden weißen Tigerross, das 2004 in der Wembley Arena über die Fans hinwegflog. The Darkness kehrten Ende März für einen triumphalen Auftritt an den legendären Veranstaltungsort zurück, um die Veröffentlichung von Dreams On Toast im Rahmen ihrer jüngsten ausverkauften UK-Headlinetour zu feiern.

Über das Video sagt Rufus: „Es gibt nur drei Dinge, die einen Rock ’n‘ Roll Party Cowboy heutzutage ausmachen. Mein Hund Don Vito, die internationale Live-Band The Darkness und die Fans auf der ganzen Welt, die uns so leidenschaftlich unterstützen. Das hier ist für euch.“

The Darkness werden das Album auf der Dreams On Toast UK-Headlinetour vorstellen, bei der sie 18 Shows im ganzen Land spielen werden, darunter auch vier Shows im Oktober in Deutschland:

03.10.2025 Hamburg, Fabrik

10.10.2025 Berlin, Metropol

14.10.2025 München, Backstage Werk

30.10.2025 Köln, Live Music Hall